La société d'investissement Insight Partners est le nouveau propriétaire de Veeam. L'entreprise suisse passe ainsi entre des mains américaines. Ses fondateurs la quittent.

Veeam avait été fondée en 2006 par Ratmir Timashev et Andrei Baronov. Ce dernier en était aussi le CEO depuis octobre 2018. L'entreprise est spécialisée en backups & cloud data management et avait en mai de l'année dernière encore étendu son focus au nuage hybride.

Le rachat représente "une transaction d'une valeur de quelque 5 milliards de dollars", peut-on lire dans le communiqué de presse de Veeam. Il y a un an, Insight Partners avait déjà investi un demi-milliard de dollars dans l'entreprise et avait ainsi obtenu un siège au sein de son conseil d'administration. Ce dernier et la direction de l'entreprise seront désormais réorganisés de fond en comble. Baronov et Timashev s'en vont. Au poste de CEO, Baronov sera remplacé par William H.Largent, l'actuel executive vicepresident operations. C'est Danny Allan qui assumera la fonction de CTO. La firme suisse Veeam devient ainsi une entreprise américaine dirigée par des Américains.

Insight Partners place également Nick Ayers au sein du conseil d'administration. Il était jusqu'à l'année dernière responsable de staff auprès du vice-président américain Mike Pence. Ryan Hinkle et Ross Devor, tous deux managing directors chez Insight Partners, feront eux aussi leur apparition, dès que le rachat sera entériné, ce qui devrait être le cas plus tard durant ce trimestre.

A l'entendre, Veeam enregistre actuellement un chiffre d'affaires supérieur au milliard de dollars et compte 365.000 clients dans 160 pays. L'entreprise est elle-même présente dans trente pays.

Veeam avait été fondée en 2006 par Ratmir Timashev et Andrei Baronov. Ce dernier en était aussi le CEO depuis octobre 2018. L'entreprise est spécialisée en backups & cloud data management et avait en mai de l'année dernière encore étendu son focus au nuage hybride.Le rachat représente "une transaction d'une valeur de quelque 5 milliards de dollars", peut-on lire dans le communiqué de presse de Veeam. Il y a un an, Insight Partners avait déjà investi un demi-milliard de dollars dans l'entreprise et avait ainsi obtenu un siège au sein de son conseil d'administration. Ce dernier et la direction de l'entreprise seront désormais réorganisés de fond en comble. Baronov et Timashev s'en vont. Au poste de CEO, Baronov sera remplacé par William H.Largent, l'actuel executive vicepresident operations. C'est Danny Allan qui assumera la fonction de CTO. La firme suisse Veeam devient ainsi une entreprise américaine dirigée par des Américains.Insight Partners place également Nick Ayers au sein du conseil d'administration. Il était jusqu'à l'année dernière responsable de staff auprès du vice-président américain Mike Pence. Ryan Hinkle et Ross Devor, tous deux managing directors chez Insight Partners, feront eux aussi leur apparition, dès que le rachat sera entériné, ce qui devrait être le cas plus tard durant ce trimestre.A l'entendre, Veeam enregistre actuellement un chiffre d'affaires supérieur au milliard de dollars et compte 365.000 clients dans 160 pays. L'entreprise est elle-même présente dans trente pays.