Ingrid Gonnissen devient le nouveau PDG de Ricoh Belgique et Luxembourg. Elle rejoint ce début février le fabricant de machines de bureau.

Gonnissen reprend le rôle de Stephen Palmer, qui en revient, lui, à sa fonction à plein temps de CEO des activités en Europe de l'Est de Ricoh. Gonissen débarque chez Ricoh Belux avec une solide expérience. Avant d'assumer son nouveau poste, elle a occupé notamment des fonctions directoriales chez Orange Belgium et Xerox. Elle a aussi été des années durant une défenseuse de la diversité dans les entreprises et dans le secteur technologique.

En 2018, Ingrid Gonnissen avait été désignée ICT Lady of the Year. Elle organise entre autres le Young Potential Boost Camp qui a comme but d'associer de jeunes femmes à un mentor expérimenté. "Je suis fière de pouvoir travailler pour une entreprise qui possède une vision claire et une stratégie à long terme et qui a surtout réussi, en plus de son coeur de métier, à diversifier ses activités pour devenir un fournisseur de services numériques", explique Ingrid Gonnissen dans un communiqué de presse.

