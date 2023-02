Incerta - connue pour son logiciel VARIO - est intégrée dans la société holding chapeautant BizzMine. Fortino Capital supportera la collaboration intensive entre ces entreprises.

Incerta est depuis 2008 active en tant que firme IT et de consultance se focalisant sur l'offre de conseils et le support logiciel de la politique de sécurité au sein des entreprises. Cela s'est traduit entre autres par VARIO: un logiciel spécialisé QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Plus de 500 entreprises utilisent entre-temps déjà le logiciel VARIO, dont des instances gouvernementales, des multinationales et des PME telles Alheembouw, Vandersanden ou le gouvernement flamand.

Incerta devient à présent une composante de la société holding chapeautant BizzMine, où Fortino Capital est également représentée. La société d'investissement Fortino Capital avait début de l'année dernière pris "une participation substantielle" dans BizzMine - le montant exact n'avait pas été révélé - et supportera cette fois aussi la fusion entre Incerta et BizzMine. 'La fusion représente une étape qui soutiendra notre ambition d'acquérir une position dominante sur le marché QHSE', déclare Jeroen Van Godtsenhoven, Partner chez Fortino Capital.

De son côté, BizzMine a été créée en 1995 déjà, initialement sous l'appellation Vivaldi Software, et propose un produit 'cloud' maison et un logiciel basé web de Quality Management & Workflow (QMS). BizzMine est aujourd'hui présente dans 40 pays dans le monde. H.Essers, Oatly, Carbogen Amcis, Kloeckner entre autres utilisent le logiciel de BizzMine. 'La fusion de VARIO et de BizzMine va donner un stimulant supplémentaire à notre trajet de croissance', explique Peter De Brabandere, fondateur de BizzMine, à Data News. 'Conjointement, nous compterons une soixantaine de collaborateurs et neuf cents clients. Nous souhaitons à coup sûr nous étendre encore davantage et ainsi réaliser de manière accélérée nos futures ambitions européennes. Nous voulons vraiment devenir un acteur qui donne le ton à l'échelle européenne', ajoute-t-il.

Les deux entreprises flamandes insistent sur leur complémentarité réciproque. 'BizzMine est une firme QMS complémentaire de la nôtre et en collaborant avec Fortino en tant que société d'investissement stratégique, nous nous positionnons pour une croissance internationale sur le marché QHSE', conclut Chris Heyndrickx, administrateur délégué d'Incerta/VARIO. Les équipes fusionneront et ne feront donc plus qu'une au niveau collaboratif.

