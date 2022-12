L'analyste de marché IDC estime qu'on aura vendu cette année moins de casques de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), mais il s'attend à un retour de la croissance en 2023.

Le nombre de casques acheminés vers les lieux de vente au niveau mondial est, selon IDC, en recul de 12,8 pour cent à 9,7 millions en 2022. Mais la croissance reprendra de plus belle en 2023 avec un nombre d'appareils vendus en progression de pas moins de 31,5 pour cent, selon toute attente.

Voilà ce qu'annonce IDC dans son IDC Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker. L'analyste de marché s'attend à ce que le marché des casques AR et VR continue de croître ces prochaines années après un recul en 2022. Pour les années à venir, IDC prévoit une progression constante supérieure à 30 pour cent. Il s'attend à ce qu'en 2026, 35,1 millions de casques AR et VR soient expédiés vers les lieux de vente.

Meta est leader du marché

Meta domine depuis assez longtemps déjà le marché avec son Quest 2. Grâce à ce dernier, l'entreprise disposait d'une part de marché de 84,6 pour cent durant les trois premiers trimestres de 2022. ByteDance occupe la deuxième place, mais à bonne distance, avec son casque Pico. La firme chinoise doit se contenter d'une part de marché de 7,4 pour cent. Le top 5 est complété par DPVR (1,8%), HTC (1,1%) et iQIYI (0,9%). IDC prévoit que ces entreprises doivent toutes relever des défis l'année prochaine, notamment en raison du lancement de la génération suivante de casques de Sony et de l'arrivée d'Apple sur le marché.

'A cause de la hausse du prix du Quest 2 et des prix élevés attendus pour le PSVR2 et le casque d'Apple, les consommateurs regarderont à brève échéance probablement davantage à leurs dépenses', explique Jitesh Ubrani, en charge de la recherche à la division Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. La croissance commerciale pourrait cependant et selon l'attente dépasser dans les années à venir le segment à la consommation, au fur et à mesure que les entreprises miseront davantage sur les casques VR à des fins de formation et pour d'autres applications. L'arrivée de nouveaux casques AR y contribuera aussi.

Des défis pour le marché AR

IDC prévoit en outre une nouvelle série de défis pour le marché AR. De grandes marques telles Shadow Creator, Mad Gaze, voire Microsoft auront du mal à poursuivre leur croissance. L'analyste de marché s'attend à ce que cela ouvre des opportunités pour les casques de la prochaine génération et pour de nouveaux acteurs souhaitant pénétrer le marché AR. Il prévoit toutefois que cette évolution se fasse attendre jusqu'en 2024, voire jusqu'en 2025.

'L'AR a été pendant longtemps le domaine des casques autonomes ciblant un usage commercial, ce qui entraîna un changement dans la façon, dont les entreprises assurent la formation de leurs employés', explique Ramon T. Llamas, directeur de la recherche de Mobile Devices et AR/VR chez IDC. 'Même si leur utilisation est avancée, le facteur forme a parfois représenté un défi dans certains environnements de travail. Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que les casques AR ressemblent davantage à des lunettes conventionnelles, tout en conservant - voire dépassant - l'expérience offerte aujourd'hui.'

En collaboration avec Dutch IT Channel.

