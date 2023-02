AWS a conclu un partenariat avec HuggingFace, une plate-forme sur laquelle les développeurs partagent du code et des modèles sur base de l'intelligence artificielle, afin de faire tourner ce code plus rapidement dans le nuage d'Amazon.

Ce partenariat n'est pas exclusif, mais signifie entre autres que les deux parties collaboreront étroitement pour faire tourner le code sur Hugging Face le plus simplement possible dans AWS. Pour l'occasion, AWS sera le partenaire privilégié, et les utilisateurs de Hugging Face pourront recourir à des outils tels Amazon SageMaker, AWS Trainium ou AWS Inferentia en vue de former ou d'améliorer leurs modèles dans AWS.

Tout comme AWS, Hugging Face est une entreprise américaine installée dans l'état de New York. Il s'agit à l'origine d'un éditeur de logiciels d'apprentissage machine, mais qui se focalise aujourd'hui surtout sur sa plate-forme de partage de modèles et de gisements de données.

En 2022, l'entreprise sortit un vaste modèle multilingue appelé BLOOM. En marge du partenariat conclu avec AWS, Hugging Face annonce que la prochaine version de BLOOM tournera sur Trainium, une puce d'apprentissage machine spécifique d'AWS.

Pour AWS, la collaboration sera intéressante pour aller de l'avant, maintenant que tant Alphabet que Microsoft et d'autres géants technologiques proposent l'AI conversationnelle depuis la percée d'outils comme ChatGPT. AWS planche également sur différents produits AI dans son environnement, et la collaboration avec Hugging Face fera en sorte qu'elle pourra aussi les proposer aux développeurs.

