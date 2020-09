Cette année encore, Huawei va commercialiser ses lunettes intelligentes dans notre pays et début 2021, l'entreprise ouvrira aussi ce qu'on appelle un 'flagship store' (magasin phare) à Bruxelles.

"Avant la fin de l'année, nous lancerons sur le marché belge nos lunettes intelligentes", explique Walter Ji, directeur pour l'Europe du Consumer Business Group d'Huawei, à Data News.

Il s'agit des Gentle Monster, des lunettes normales ou de soleil qui reproduisent la musique de votre smartphone ou peuvent traiter les appels téléphoniques. Les lunettes seraient équipées d'une batterie capable de reproduire de la musique pendant 2 heures et demie, et qui sera rechargée, comme c'est le cas de certaines oreillettes sans fil, via le boîtier pour fournir jusqu'à huit heures d'autonomie. Il n'y a pas encore de prix conseillé pour notre pays.

C'est durant une interview exclusive accordée à Data News que Ji a révélé cette information. L'interview paraîtra du reste bientôt sur ce site. Dans celle-ci, il évoque aussi les sanctions américaines imposées à Huawei, le système d'exploitation Harmony propre à l'entreprise et la façon dont il s'inscrit dans la stratégie IoT.

Un 'flagship store' à Bruxelles

De plus, l'entreprise prévoit l'ouverture d'un magasin phare avenue Louise à Bruxelles. "Le concept est prêt, et le magasin existant sera bientôt transformé", a précisé Ji. "Initialement, nous souhaitions ouvrir pour Noël, mais ce sera probablement en janvier-février. L'année dernière déjà, nous avions commencé à rechercher un emplacement adéquat que nous avons trouvé avant l'été."

L'objectif est de présenter dans ce magasin phare pas uniquement les smartphones et les tablettes. "Ce sera un magasin, où nous pourrons faire la démonstration complète de notre stratégie 1+8+N", a expliqué Ji. Il s'agit là de la vision d'Huawei, par laquelle le smartphone (1) pilote plusieurs appareils intelligents (8) et ce, au bureau, à la maison, en matière de santé, de mobilité et de loisirs (N).

"Les smartphones, c'est facile à comprendre, mais nous voulons démontrer aussi comment divers appareils permettent de créer conjointement des scénarios dans le domaine des voyages intelligents, des bureaux intelligents et des loisirs intelligents. Nous devons pouvoir montrer tout cela. Il ne suffit pas de faire acte de présence."

L'interview complète des directeurs belge et européen de la division à la consommation d'Huawei paraîtra ultérieurement cette semaine sur Datanews.be.

