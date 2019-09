'Huawei n'est plus membre de l'organisation de cyber-sécurité'

Huawei ne fait provisoirement plus partie du système collaboratif international de cyber-sécurité. L'entreprise chinoise a en effet été suspendue en tant que membre du Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST en abrégé). Ce forum regroupe des entreprises, pouvoirs publics et experts, qui oeuvrent pour contrer d'importantes cyber-attaques et pour partager des informations sur les failles découvertes.

C'est le journal d'affaires The Wall Street Journal qui a annoncé la suspension ce mercredi. L'organisation le confirme, tout en restant vague sur la raison de la suspension. FIRST n'évoque pas non plus la durée de celle-ci. En Belgique, Cert.be, l'équipe de cyber-sécurité fédérale, est membre de l'organisation, à côté des équipes de cyber-sécurité de KBC, Belnet, de l'OTAN et de Proximus. Huawei est surveillée de très près depuis assez longtemps déjà. Selon les Etats-Unis, l'entreprise technologique, qui fabrique notamment de l'équipement réseautique et des téléphones mobiles, collabore avec les autorités chinoises. Les Etats-Unis ont dès lors placé Huawei sur une liste noire. Les institutions publiques et les entreprises américaines ne peuvent de ce fait plus dans de nombreux cas s'associer à la firme chinoise.