Hewlett Packard Enterprise (HPE) souhaite pour 2022 proposer une gamme complète sur base du modèle 'as-a-Service' et ce, même si les clients pourront encore et toujours continuer d'opter pour le modèle traditionnel.

HPE envisage de se transformer en une 'entreprise 'as-a-Service'. D'ici 2022, sa gamme complète devrait être proposée via des modèles d'abonnements, 'pay-per-use' et 'as a Service'. Par ailleurs, HPE continuera de prévoir pour son matériel et ses logiciels des dépenses en capital et un modèle de licence, ce qui fait que les clients auront finalement la possibilité d'utiliser les produits et services HPE dans le cadre d'une offre traditionnelle ou 'as-a-Service'.

GreenLake comme moteur

Le coeur de cette stratégie s'appelle GreenLake, qui a acquis de la connaissance en matière d'IT as a Service depuis plus d'une décennie déjà. HPE continue de faire évoluer GreenLake en vue d'accéder à de nouveaux segments de marché, de créer de nouveaux business cases et d'exploiter l'écosystème des partenaires pour accélérer sa croissance. Cela comprend de nouvelles offres HPE GreenLake pour le marché intermédiaire, de nouveaux services pour l'edge, ainsi que de nouveaux partenariats étendus avec CyrusOne, Equinix et Google Cloud. HPE continue en outre d'investir et d'innover dans ses logiciels fournis sur base d'un modèle d'abonnement, dont HPE Aruba Central , HPE BlueData, HPE Cloud Volumes, HPE InfoSight et HPE OneView.

Expérience 'cloud' consistante

HPE estime que pour leurs projets de transformation numérique, les entreprises ont besoin "d'une expérience 'cloud' consistante" pour la gestion de toutes leurs applis et charges de travail, mais aussi d'une puissance d'innovation à grande vitesse, ainsi que de la latitude de choisir la combinaison de technologies qui convient le mieux à leurs besoins. Toujours selon HPE, les clients sont actuellement déjà trop souvent obligés d'accepter une expérience inconsistante entre le centre de données et le nuage avec souvent des piles ('stacks') coûteuses qui ne permettent pas une totale liberté de choix. GreenLake doit y apporter une solution, selon le vendeur américain.

Marché intermédiaire

Nombre d'entreprises moyennes ne disposent pas de la commodité d'un centre de données propre ou ne possèdent pas le personnel IT capable de paramétrer et de gérer leur infrastructure, leurs applications et leurs charges de travail. HPE introduit par conséquent aussi diverses nouvelles offres conçues spécifiquement pour aider les entreprises du segment intermédiaire à franchir ces obstacles et à accélérer leur mouvement vers la transformation numérique. Pensons ici aux taxes sur les services préconfigurés pour la puissance de calcul, la base de données, le nuage privé, le stockage et la virtualisation. Pour les clients qui veulent utiliser un centre de données extérieur pour leurs applications HPE GreenLake, HPE a conclu des partenariats stratégiques avec CyrusOne et Equinix.

En collaboration avec DutchITchannel.nl.