En rachetant la firme italienne Athonet, HPE étoffe sa gamme en matière de réseaux privés. L'entreprise rachetée dessert tant des grandes sociétés que des acteurs télécoms.

Athonet existe depuis plus de quinze ans et fournit des 'mobile core solutions' basées sur la 4G et la 5G. Elle possède plus de 450 clients, notamment des acteurs télécoms, aéroports, pouvoirs publics et entreprises d'utilité générale.Le montant versé par Hewlett Packard Enterprise pour cette acquisition n'a pas été dévoilé. HPE déclare cependant que grâce à ce rachat, elle pourra proposer des réseaux privés aux entreprises et ce, dans le cadre du portefeuille des réseaux Aruba. Ce rachat devrait aussi permettre aux acteurs télécoms (qui sont clients chez HPE) de mettre en oeuvre rapidement des réseaux 5G privés.