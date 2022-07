Avec la T10, Nokia dispose une fois encore d'une nouvelle tablette dans sa gamme. Cet appareil compact possède un écran de 8 pouces (800 x 1.280 pixels) et tourne sur le système d'exploitation Android 12.

Selon le fabricant HMD Global, la nano-texture en polymère du boîtier fait en sorte que les éventuelles éraflures ne se remarqueront guère. 'De ce fait, la tablette aura toujours un aspect neuf, si vous la prêtez ultérieurement à un membre de la famille ou à un ami', apprend-on. HDM Global garantit en outre deux années de mises à niveau d'Android et trois années de mises à jour sécuritaires mensuelles. 'Deux fois plus que la concurrence', se targue le fabricant d'appareils Nokia.

Couvercle rabattable

Parmi les autres caractéristiques de la Nokia T10, citons la caméra principale de 8 MP, la caméra frontale de 2 MP et Bluetooth 5.0. L'appareil mesure 123,2 x 208 x 9 millimètres et pèse 375 grammes.

La tablette est aussi équipée de Google Entertainment Space et de Google Kids Space pour permettre aux enfants de surfer en toute sécurité sur le web. Le couvercle rabattable Nokia, nouveau lui aussi, garantit une protection supplémentaire.

La Nokia T10 sortira sur le marché belge fin juillet, début août en teinte Ocean Blue. Le prix du modèle wifi à 3 Go de RAM et 32 Go d'espace débutera à 169 euros. Celui du modèle LTZ à 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage débutera, lui, à 189 euros.

