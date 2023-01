Guinness World Record: Elon Musk a subi la plus lourde perte de l'histoire

Le milliardaire et entrepreneur Elon Musk a le périlleux honneur d'avoir subi la plus lourde perte de richesse personnelle de l'histoire, selon Guinness World Records. Musk, directeur de Tesla, de SpaceX et, depuis peu, de Twitter, a perdu depuis novembre 2021 quelque 182 milliards de dollars d'actifs, soit 168 milliards d'euros environ après conversion.

© Getty Images