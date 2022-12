L'ex-CIO de la SNCB occupera chez Microsoft la fonction d'industry leader National Critical Infrastructure.

Plus tôt cette année, Lemeire avait démissionné de son poste de CIO chez Ypto et à la SNCB, une décision qu'il avait lui-même qualifiée 'd'une des plus difficiles à prendre de ma carrière'. Dans le secteur ferroviaire, il mit sur les... rails la transformation numérique et voulait ainsi effectuer les choix stratégiques judicieux face à la libéralisation à venir. Son parcours et son rôle l'aidèrent en 2020 à remporter le titre de Data News CIO of the Year. Avant d'être actif chez Ypto en 2017, Lemeire avait déjà travaillé neuf ans chez Telenet. En 2011, il fut pendant quelque temps aussi CIO chez Mobile Vikings.

A présent, il rejoint Microsoft, où il mettra à profit son expérience pour le département National Critical Infrastructure.

Lisez aussi: Le CIO Guido Lemeire quitte la SNCB

Plus tôt cette année, Lemeire avait démissionné de son poste de CIO chez Ypto et à la SNCB, une décision qu'il avait lui-même qualifiée 'd'une des plus difficiles à prendre de ma carrière'. Dans le secteur ferroviaire, il mit sur les... rails la transformation numérique et voulait ainsi effectuer les choix stratégiques judicieux face à la libéralisation à venir. Son parcours et son rôle l'aidèrent en 2020 à remporter le titre de Data News CIO of the Year. Avant d'être actif chez Ypto en 2017, Lemeire avait déjà travaillé neuf ans chez Telenet. En 2011, il fut pendant quelque temps aussi CIO chez Mobile Vikings.A présent, il rejoint Microsoft, où il mettra à profit son expérience pour le département National Critical Infrastructure.