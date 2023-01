Des développeurs ont trouvé dans les menus de Google des références à un traceur intelligent dans le style des AirTags d'Apple ou des SmartTags de Samsung.

Ce traceur aurait reçu le nom de code Grogu et serait développé par l'équipe hardware à l'initiative aussi du thermostat intelligent Nest notamment, selon plusieurs sources. Il intégrerait également un haut-parleur et supporterait Bluetooth Low Energy et Ultra Wide Band, d'après le chercheur Kuba Wojciechowski sur Twitter.

Ce petit appareil semble à première vue comparable à d'autres systèmes de traçage tels les Apple AirTags. Ils incorporent un système de localisation à connecter à votre téléphone. L'objectif est que vous accrochiez ensuite ce genre de balise à votre trousseau de clés ou à vos bagages par exemple pour les retrouver plus rapidement. Mais ce genre de chose a également déjà été utilisé pour traquer des personnes.

