Les développeurs Chromium de Google travaillent sur un navigateur web pour iOS ne respectant pas les règles strictes qu'Apple impose aux navigateurs. Provisoirement, cela semble être purement une expérience, car Apple ne tolérerait jamais une telle application dans son App Store.

Selon le site web The Register, le navigateur en question utiliserait le moteur Blink de Google. Or ce dernier est interdit dans l'App Store, où Apple n'autorise que l'utilisation de son propre moteur WebKit. De même Chrome de Google et Microsoft Edge pour iOS et iPadOS sont contraints de fonctionner sur base du WebKit d'Apple, alors que les versions Mac sont (peuvent être) simplement basées sur Chromium.

Prototype

Google est bien consciente qu'un navigateur de ce genre n'aboutira jamais dans l'App Store. Le géant technologique affirme dès lors qu'il ne s'agit que d'un 'prototype expérimental' destiné à obtenir une meilleure vision des performances des appareils iOS et iPadOS. 'Nous continuerons de nous conformer à la politique d'Apple, et le navigateur ne sera dès lors pas disponible pour le grand-public', déclare-t-on chez Google.

A l'avenir, cela pourrait cependant changer. Le monopole du WebKit d'Apple au niveau de l'App Store suscite en effet toujours plus d'opposition de la part de diverses autorités en charge de la concurrence et aux Etats-Unis, le gouvernement Biden prépare une nouvelle loi en vue d'empêcher que des entreprises comme Apple continuent de boycotter des moteurs de navigation alternatifs sur leur plate-forme. En Europe, le Digital Markets Act (loi sur les marchés numériques) devrait prévoir une approche similaire à partir de l'année prochaine.

