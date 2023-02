Google a injecté quasiment 400 millions de dollars (370 millions d'euros) dans la start-up Anthropic, selon l'agence de presse Bloomberg. Cette entreprise est spécialisée en intelligence artificielle (AI) et teste actuellement un chatbot considéré comme un rival de ChatGPT d'OpenAI.

Les grandes firmes technologiques vont toujours plus souvent collaborer avec de jeunes pousses (start-ups) disposant de systèmes AI populaires et sophistiqués. Ces jeunes entreprises ont elles-mêmes besoin d'investissements et de services dans le nuage. Grâce à sa collaboration avec Google, Anthropic pourra précisément utiliser les services 'cloud' du géant technologique.

Alphabet, la société-mère de Google, avait promis la semaine dernière des innovations dans d'importants produits de sa filiale, tels son moteur de recherche, dont le recours à l'intelligence artificielle.

Anthropic a été fondée en 2021 par des ex-collaborateurs d'OpenAI. Microsoft a récemment investi dix milliards de dollars dans cette dernière entreprise à l'initiative de ChatGPT. Le logiciel, qui génère des textes de qualité, devrait aider à améliorer entre autres le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Les grandes firmes technologiques vont toujours plus souvent collaborer avec de jeunes pousses (start-ups) disposant de systèmes AI populaires et sophistiqués. Ces jeunes entreprises ont elles-mêmes besoin d'investissements et de services dans le nuage. Grâce à sa collaboration avec Google, Anthropic pourra précisément utiliser les services 'cloud' du géant technologique.Alphabet, la société-mère de Google, avait promis la semaine dernière des innovations dans d'importants produits de sa filiale, tels son moteur de recherche, dont le recours à l'intelligence artificielle.Anthropic a été fondée en 2021 par des ex-collaborateurs d'OpenAI. Microsoft a récemment investi dix milliards de dollars dans cette dernière entreprise à l'initiative de ChatGPT. Le logiciel, qui génère des textes de qualité, devrait aider à améliorer entre autres le moteur de recherche Bing de Microsoft.