Google a entamé le déploiement de sa fonctionnallité Immersive View annoncée précédemment pour son appli de cartes Maps. Grâce à l'intelligence artificielle, la fonctionnalité offre une vue 3D améliorée de (certaines) villes, bâtiments et même d'intérieurs. Elle semble surtout utile pour les touristes.

Immersive View est dans un premier temps déployée pour cinq cités mondiales: Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Dans les prochains mois, Google étendra la fonction à davantage de villes, dont Amsterdam, Dublin, Florence et Venise. Aucune ville belge n'a été citée lors de la présentation qui a eu lieu à Paris.

Rijksmuseum

Avec Immersive View, Google entend proposer une nouvelle façon d'explorer un lieu et de donner à l'utilisateur de Maps la sensation de s'y trouver 'réellement'. Le géant internet combine à cette fin ses nombreuses photos Street View et images aériennes avec l'intelligence artificielle dans un modèle 3D.

Sur les images 3D, Google applique une nouvelle couche de renseignements relatifs à la météo, au trafic, ainsi qu'à l'affluence sur place. Lors de la présentation, l'entreprise a donné l'exemple d'une visite du Rijksmuseum d'Amsterdam. L'utilisateur de Maps peut à l'avance déjà, au moyen de son smartphone, jeter un coup d'oeil au bâtiment et découvrir où se trouvent les entrées par exemple - ce qui est du reste possible depuis assez longtemps déjà avec l'appli Cartes d'Apple.

L'aspect plus innovant chez Google, c'est la possibilité de descendre jusqu'au niveau de la rue pour pouvoir ensuite visionner l'intérieur des restaurants proches (et savoir directement s'il y a de l'affluence). Autre nouveauté: la possibilité de visionner un endroit à différents moments de la journée, donc par exemple aussi dans l'obscurité, et d'obtenir un bon aperçu des conditions météorologiques à ce moment précis.

Live View, le retour en force

Google promet aussi une extension de la fonction de réalité augmentée Live View. Avec cette application dans Maps, les utilisateurs trouveront des informations en orientant leur téléphone vers le haut et en le dirigeant vers des bâtiments ou objets. Cette application est déjà disponible en plusieurs endroits, mais elle est aussi loin d'être nouvelle, puisqu'une fonctionnalité similaire figurait par défaut il y a plus de dix ans (!) déjà sur les anciens smartphones Lumia de Nokia tournant sur le système d'exploitation Windows Phone.

En indoor, Live View sera disponible en davantage de lieux, promet Google: 'La réalité augmentée s'avère particulièrement utile lors de la navigation dans des endroits malaisés, comme un aéroport inconnu.' Dans les prochains mois, la fonctionnalité sera disponible dans plus de mille nouveaux aéroports, gares ferroviaires et centres commerciaux de différentes villes.

