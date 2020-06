En ces temps de communication qui semblent dominés par Zoom et Teams, Google y va d'une avancée intéressante. L'entreprise intègre en effet son service vidéo Meet à l'appli Gmail pour Android et iOS, et espère ainsi pouvoir s'emparer d'une part (plus grande) du marché de la visioconférence en plein boum.

L'annonce de l'intégration de Meet dans Gmail vient à peine un mois après que le géant internet ait rendu son service vidéo sécurisé gratuit pour tout un chacun. Meet supporte les visioconférences réunissant jusqu'à cent participants et permet - tout comme Zoom - de planifier des réunions (via Google Agenda) et de partager l'écran avec d'autres utilisateurs.

Enregistrement sécurisé

La nouvelle fonction sera 'déployée au cours des prochaines semaines' et étendra alors l'appli Gmail par un onglet Meet. A partir de là, les utilisateurs pourront sur simple pression d'un bouton assister à des réunions ou générer des liens pour inviter des personnes à y participer, le tout complété par un code pour un enregistrement sécurisé.

Les utilisateurs de Gmail non intéressés par Meet pourront simplement désactiver la fonction et la rendre invisible via le menu de paramétrage de l'appli.

