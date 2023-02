Alphabet, la société-mère de Google, a perdu mercredi cent milliards de dollars en valeur à Wall Street. Cela fait suite à une présentation décevante d'un nouveau programme AI appelé Bard.

Les annonces de Google à propos de ses projets en intelligence artificielle (AI) semblent ne pas avoir eu l'effet escompté. Ces dernières années, Google était l'un des meneurs en matière de développement de l'AI, mais l'entreprise est entre-temps aux prises avec un concurrent appelé ChatGPT de l'organisation OpenAI. ChatGPT a été introduit sur le marché mondial il y a quelques semaines et a entre-temps réussi à convaincre de nombreuses personnes de ses capacités.

La réponse de Google à ChatGPT s'appelle Bard, a annoncé l'entreprise hier mercredi. Il s'agit là de la nouvelle appellation du modèle linguistique LaMDA, qui sera bientôt disponible pour le grand public. Cette AI a aussi comme but d'améliorer le moteur de recherche de Google. Mais dans les premières vidéos de promotion du bot, les choses ont mal tourné. C'est ainsi que dans une vidéo de démonstration sur Twitter, Bard a été invité entre autres à donner des informations sur le télescope spatial James Webb Space. Selon l'algorithme, ce dernier aurait été le premier à prendre des photos de planètes en dehors de notre système solaire. C'est faux, selon des astronomes, qui ont rapidement réagi: cet honneur a été attribué au télescope européen Very Large en 2004. Il en résulte que les annonces de Google, qui sont d'ordinaire très prudentes, ne sont en l'occurrence pas faites pour rassurer les investisseurs dans l'immédiat. Le cours de l'action de la société-mère Alphabet a régressé de 7 pour cent mercredi.

