Google a annoncé une nouvelle police de caractères pour sa suite bureautique en ligne Docs, Sheets et Slides. Cette police, appelée Lexend, devrait permettre aux gens de lire plus rapidement.

Lexend a été spécifiquement développée pour lire le plus vite possible. La famille de types de caractère Lexend a été conçue par Thomas Jockin, qui s'est pour ce faire basé sur plusieurs études. En termes techniques, il s'agit d'une police 'sans serif' (sans empattement donc), permettant un scannage plus facile des lettres. De plus, des éléments typographiques comme l'espacement sont également pris en compte.

L'objectif explicite de cet ajout est de permettre aux étudiants de traiter plus aisément beaucoup de texte. On ne voit pas pourquoi la nouvelle police n'améliorerait pas non plus la vie d'autres personnes comme les hommes/femmes d'affaires. Provisoirement, la police se trouve dans 'Plus de polices' du menu fontes de Docs, Sheets et Slides. La famille est proposée en huit variantes.