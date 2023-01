Selon la plate-forme d'images, les créateurs de l'outil d'intelligence artificielle ont rapatrié des millions d'illustrations du site, sans autorisation.

Getty Images, une banque d'images (photos et dessins) bien connue dépose plainte contre Stability AI. Il s'agit là de l'entreprise à l'initiative de Stable Diffusion, un générateur artificiel d'images. Selon Getty Images, Stability AI aurait sans autorisation 'copié et intégré des millions d'illustrations protégées par le droit d'auteur' en vue de former son algorithme.

La plainte a été déposée auprès d'un tribunal londonien. Il s'agit là déjà du deuxième procès ciblant Stability AI à être annoncé cette semaine. Précédemment en effet, des artistes américains ont intenté un procès collectif à l'entreprise et à deux autres, ici également pour violation de droit d'auteur notamment.

Les plaintes portent essentiellement sur l'utilisation de la banque de données par les éditeurs de logiciels en vue de former leur algorithme. Une intelligence artificielle (AI) telle Stable Diffusion se distingue dans la création d'images dans un certain style, parce que l'algorithme a pu au préalable traiter toute une série d'illustrations dans ce style. Or les auteurs originaux de ces dernières n'ont en général pas donné leur autorisation pour cette utilisation. Getty Images bénéficie déjà de la protection de cette autorisation de droit d'auteur. Le service en tant que banque de données collecte les oeuvres de milliers de photographes et d'artistes graphiques et les distribue au moyen de licences à différents médias. Ce faisant, les auteurs des oeuvres sont rémunérés à l'image utilisée, et Getty y prélève une partie de ses revenus (Data News utilise également des images payantes de Getty, ndlr.). Getty affirme à présent que Stability AI a illégalement dérobé des images de sa banque de données.

Il y a peu de chances que les générateurs d'images restent avec ces deux procès sur les bras, mais le fait est que l'issue de toutes ces démarches juridiques demeure encore floue. Dans la plupart des pays, la loi ne prévoit en effet pas que des images puissent être utilisées pour la formation d'une AI, qui génèrera elle-même ensuite des images protégées ou non par le droit d'auteur.

