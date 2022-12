La façon dont des hackers se sont introduits dans le réseau et les systèmes de la ville d'Anvers, aurait tout aussi bien pu s'appliquer à d'autres villes, qui ont entre-temps pris leurs précautions.

La semaine dernière, ces villes en ont été informées et ont désormais pris les mesures qui s'imposent. Voilà ce que confirme Wim Dries, le bourgmestre de Genk et président de l'instance 'Vlaamse Steden en Gemeenten' (VVSG), à l'agence Belga.

'Notre personnel a aussitôt réagi', explique Dries. 'Nous avons directement tout contrôlé en interne, adopté une vigilance accrue et pris des mesures.' Jusqu'à présent, nous n'avons aucune indication que le collectif de hackers Play - ou tout autre - ait tenté de pirater les services de la ville de Genk.

Pas de 'liste', mais des expériences partagées

Il n'est ici pas question d'une soi-disant 'liste' du collectif de hackers Play. Cela impliquerait qu'il y aurait alors eu un contact avec les pirates. Le porte-parole de la ville d'Anvers confirme à Data News n'avoir partagé que des expériences avec les collègues des autres villes, afin d'identifier précocement les attaques et d'éviter de nouvelles tentatives.

Immédiatement après l'avertissement lancé par Anvers, Genk a commencé à contrôler ses systèmes pour en déceler des failles. 'Un certain nombre de points à améliorer ont ainsi été découverts. Nous y avons directement remédié. Nous avons également misé sur des actions de sensibilisation de la population. C'est ainsi que les citoyens doivent toujours faire preuve de prudence en utilisant des clés USB et vis-à-vis de courriels d'hameçonnage ('phishing'). Conjointement avec la firme qui nous aide depuis plusieurs années maintenant, nous avons aussi accru la surveillance de l'ensemble de notre réseau et de nos systèmes.'

Dries se veut réaliste cependant, car il n'est jamais certain que Genk ou une autre ville ne soit pas un jour piratée. 'Nous réfléchissons par conséquent à un système de sauvegarde. La ville possède énormément de systèmes et, façon de parler, énormément de portails et de portes. On ne peut pas non plus affirmer être préparés à tout, mais peut-être faut-il aussi être prêts à réutiliser le stylo et le papier, ce qui ne serait pas vraiment évident.'

L'avertissement en provenance d'Anvers a également été propagé via la VVSG vers les autres villes et communes. 'A la VVSG, nous sommes depuis longtemps occupés sur la cybersécurité', explique Dries. 'C'est ainsi que l'année dernière, nous avons accompagné pas mal de communes en matière de piratage éthique et de sensibilisation en la matière. Vendredi dernier, nous avons encore organisé deux webinaires très fréquentés pour les autorités locales, sur base des expériences acquises par Anvers.'

