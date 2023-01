Geert Rottier devient Chief Marketing Officer chez Cegeka. Ces dernières années, il était actif chez Proximus d'où il s'en alla récemment.

Dans le secteur, Rottier est surtout connu pour avoir été le directeur de HP. Il y débarqua suite au rachat de Prolin et y franchit les échelons au fil des ans jusqu'à y devenir managing director. Début 2015, il rejoignit Proximus, où il assuma entre autres la fonction de director enterprise segments. Il fut notamment aussi à la base de la transformation 'go-to-market' de l'entreprise.

Il y a quelques mois, Rottier et Proximus annoncèrent qu'il allait quitter la firme au bout de quasiment huit ans et qu'il allait prendre le temps d'une pause. Cet arrêt semble à présent terminé, puisque Rottier devient, en tant que CMO, responsable chez Cegeka des départements 'business development', 'sales enablement' et 'operational marketing'.

'Mon choix pour Cegeka est inspiré par la combinaison de l'histoire à succès européenne de l'entreprise et par la façon dont elle le réalise en étroite collaboration avec le client et son écosystème', explique Rottier dans un communiqué. 'Les valeurs fortes de Cegeka - esprit d'entreprise, authenticité et respect - font en sorte que l'entreprise peut nourrir de très grandes ambitions en cette période économique difficile et viser le leadership en Europe.'

