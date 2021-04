Fujifilm et Nintendo lancent conjointement une version Switch de l'imprimante photos Instax Mini Link. Elles annoncent également une appli permettant de transférer directement des images de la console de jeu vers l'imprimante.

L'Instax Mini Link est une mini-imprimante photos, une sorte d'appareil Polaroid moderne. Pour cette toute nouvelle version, Fujifilm a collaboré avec l'entreprise de jeux Nintendo. Sous le capot-moteur, cette version Switch de l'imprimante ressemble à ce qu'offraient de précédents modèles Instax Mini Link, avec en plus un liseré rouge et bleu faisant référence à la console Switch. Elle est cependant fournie aussi avec un étonnant étui en silicone épousant la forme de Pikachu, ce qui nous incite d'ailleurs à vous faire part de cette nouvelle.

Appli

Conjointement avec ce nouveau modèle, Fujifilm lance aussi une appli pour l'imprimante photos, avec laquelle vous pourrez imprimer vos captures d'écran Switch et ajouter à vos photos toutes sortes de petits personnages de franchises Nintendo.

L'appli inclut des filtres photo et 59 cadres, où vous pourrez par exemple apposer Super Mario ou des personnages d'Animal Crossing sur vos prises de vue. L'appli et l'imprimante sortiront le 30 avril. Les prix pour la Belgique ne sont pas encore connus, mais aux Etats-Unis, l'imprimante seule reviendrait à une centaine de dollars, alors que le pack avec l'étui Pikachu coûterait quelque 120 dollars.

