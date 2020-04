Fitbit a présenté le Charge 4, le premier traceur d'activités de l'entreprise à intégrer un GPS. Les sportifs ne devront donc plus emmener leur smartphone pour enregistrer leurs activités en extérieur.

Le suivi GPS du Charge 4 démarre et s'arrête automatiquement, selon Fitbit, lorsque l'utilisateur débute et termine son entraînement. Cela vaut pour sept activités différentes, dont la marche et la course. En tout, on recense plus de vingt modes d'entraînement ciblés.

Autre nouveauté: 'Minutes en zones actives', une mesure personnalisée sur base de l'âge et du rythme cardiaque au repos, qui enregistre chaque activité pour laquelle le pouls augmente (du vélo au yoga). Ici, c'est un objectif hebdomadaire de 150 minutes qui est préprogrammé.

Spotify embarqué

Le Charge 4 enregistre le cas échéant aussi le repos nocturne de l'utilisateur et sera bientôt étendu par Smart Wake. Cette fonction, précédemment uniquement disponible sur les montres de Fitbit, exploite l'apprentissage machine pour réveiller l'utilisateur au moment optimal.

Il convient également de signaler la fonction Spotify Control permettant de commander du poignet les 'playlists' favorites et les chansons préférées. En outre, le Fitbit Charge 4 affiche aussi des tas de notifications sur l'écran tactile, telles les SMS entrants, les points à l'agenda et les messages d'applis. Les utilisateurs d'Android pourront aussi répondre rapidement aux brefs messages.

Parmi les autres caractéristiques du nouveau traceur d'activités, citons le boîtier étanche, l'autonomie jusqu'à sept jours de la batterie et la possibilité de payer sans contact via Fitbit Pay. Le nouveau Charge 4 est disponible à 149,95 euros en noir, palissandre et bleu acier. Il existe également une Charge 4 Special Edition (169,95 euros) à bracelet soit tissé exclusif, soit noir classique. D'autres bracelets sont disponibles séparément au prix de 29,95 euros.

null © Fitbit

Le suivi GPS du Charge 4 démarre et s'arrête automatiquement, selon Fitbit, lorsque l'utilisateur débute et termine son entraînement. Cela vaut pour sept activités différentes, dont la marche et la course. En tout, on recense plus de vingt modes d'entraînement ciblés.Autre nouveauté: 'Minutes en zones actives', une mesure personnalisée sur base de l'âge et du rythme cardiaque au repos, qui enregistre chaque activité pour laquelle le pouls augmente (du vélo au yoga). Ici, c'est un objectif hebdomadaire de 150 minutes qui est préprogrammé.Le Charge 4 enregistre le cas échéant aussi le repos nocturne de l'utilisateur et sera bientôt étendu par Smart Wake. Cette fonction, précédemment uniquement disponible sur les montres de Fitbit, exploite l'apprentissage machine pour réveiller l'utilisateur au moment optimal.Il convient également de signaler la fonction Spotify Control permettant de commander du poignet les 'playlists' favorites et les chansons préférées. En outre, le Fitbit Charge 4 affiche aussi des tas de notifications sur l'écran tactile, telles les SMS entrants, les points à l'agenda et les messages d'applis. Les utilisateurs d'Android pourront aussi répondre rapidement aux brefs messages.Parmi les autres caractéristiques du nouveau traceur d'activités, citons le boîtier étanche, l'autonomie jusqu'à sept jours de la batterie et la possibilité de payer sans contact via Fitbit Pay. Le nouveau Charge 4 est disponible à 149,95 euros en noir, palissandre et bleu acier. Il existe également une Charge 4 Special Edition (169,95 euros) à bracelet soit tissé exclusif, soit noir classique. D'autres bracelets sont disponibles séparément au prix de 29,95 euros.