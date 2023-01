Suite à la récente prise de participation de la société d'investissement Fortino Capital dans EuroSys, ce spécialiste ICT tombe dans le même giron que son homologue VanRoey.be. Les deux entreprises, occupant conjointement 230 personnes, vont par conséquent unir désormais leurs forces.

Ces dernières années, EuroSys a acquis une solide position dans le Limbourg belge. De son côté, VanRoey.be, dans laquelle Fortino avait pris une participation en juin dernier déjà, a fait pareil dans la province d'Anvers. A les entendre, les deux firmes sont donc très complémentaires. Cette combinaison génère un nouvel acteur ICT réalisant un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.

Complémentaires

EuroSys et VanRoey.be n'étaient pas des inconnues l'une pour l'autre. Conjointement, elles avaient en effet il y a 22 ans été à l'initiative du groupement d'achats Qcom, dans lequel elles collaborent depuis lors. Elles disposent de structures professionnelles comparables et de services complémentaires. C'est ainsi qu' EuroSys fut la première entreprise dans son segment à décrocher le certificat ISO 27001, une importante norme professionnelle en matière de sécurité de l'information. Pour sa part, VanRoey.be passe pour être un spécialiste des réseaux et de la cybersécurité, possédant une expertise en Fortinet, HPE Aruba et Ruckus. De plus, les deux firmes partagent leur connaissance dans les domaines Microsoft Cloud et Managed Services.

'Actuellement, seuls les fournisseurs de services ICT ayant un focus clair et une équipe étoffée d'experts, peuvent continuer d'accumuler suffisamment de connaissance pour assurer la continuité', déclare Pat Van Roey, CEO de VanRoey ICT Group. 'En associant les équipes et la connaissance d'EuroSys et de VanRoey, nous misons ensemble sur un niveau de service de la prochaine génération.'

Sparring partners

Mark Lens, fondateur d'EuroSys: 'A nos yeux, il était évident aussi que si nous voulions continuer de poursuivre notre forte croissance sur un marché en consolidation, il fallait rechercher une collaboration. Avec le soutien de Fortino Capital et de VanRoey en tant que sparring partners, nous avons trouvé cette collaboration.'

Les détails financiers sur la participation de Fortino Capital dans EuroSys n'ont pas été dévoilés.

