Le producteur suédois d'équipement télécom espère ainsi réaliser des économies. Précédemment déjà, Ericsson avait annoncé vouloir supprimer 1.400 postes de travail en Suède.

Le fabricant suédois d'équipement télécom Ericsson licencie 8.500 collaborateurs dans le monde. Voilà ce que révèle l'agence de presse Reuters sur base d'un mémo envoyé au personnel. Par cette réduction d'emplois, l'entreprise espère diminuer ses coûts. Lundi dernier déjà, Ericsson avait indiqué vouloir se séparer de 1.400 employés en Suède.

Les réductions de coûts s'avèrent indispensables, parce que la demande de produits télécoms, tels l'équipement et les pylônes d'antennes, ne progresse plus. En décembre dernier, Ericsson avait annoncé avoir l'intention d'économiser cette année 9 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 800 millions d'euros après conversion. En plus d'une diminution des coûts salariaux, l'entreprise veut dépenser moins en supprimant notamment le nombre de consultants et de bâtiments et en effectuant des réductions au niveau du développement de logiciels. Au niveau mondial, l'entreprise occupe plus de 105.000 personnes, dont plus de 14.000 en Suède.

