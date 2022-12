L'éditeur américain de jeux vidéo Epic Games va verser 520 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec l'Agence américaine de protection des consommateurs (FTC), qui l'accusait de ne pas avoir suffisamment protégé les joueurs mineurs de son jeu vedette, Fortnite, selon un communiqué publié lundi.

Une partie de la somme, soit 275 millions de dollars, porte sur des griefs relatifs à la collecte de données relatives à des joueurs mineurs ainsi que leur exposition à des adultes. Le reste, soit 245 millions, concerne des achats réalisés dans le jeu par des joueurs mineurs, qui n'avaient pas conscience d'effectuer un paiement. Cette somme sera restituée aux joueurs. "Nous avons accepté cet accord parce que nous voulons qu'Epic soit aux avant-postes en matière de protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs", a commenté l'éditeur, dans un communiqué. La société de Cary (Caroline du Nord) a également indiqué avoir procédé, ces dernières années, à des "changements pour (s')assurer que notre écosystème est conforme à ce qu'attendent nos joueurs et les régulateurs".

La FTC avait intenté deux actions distinctes contre Epic Games, la première, devant un tribunal civil fédéral de Caroline du Nord, reprochait à l'éditeur de ne pas avoir prévenu les parents de joueurs mineurs qu'il collectait des données personnelles sur leurs enfants. L'agence dénonçait également le fait que l'interface de communication, vocale ou par écrit, entre joueurs était activée par défaut pour tous les utilisateurs de Fortnite.

De ce fait, des adultes pouvaient entrer librement en contact avec des enfants via la plateforme. "A travers Fortnite, des enfants ont été menacés et harcelés, y compris sexuellement", faisait valoir la FTC dans le document soumis à un juge fédéral. La seconde action concernait le fait que les modalités d'achat d'objets virtuels dans le jeu avaient été tellement simplifiées que de jeunes joueurs pouvaient ne pas se rendre compte qu'ils réalisaient des achats.

La FTC avait notamment recueilli des témoignages de parents expliquant avoir découvert que leurs enfants avaient dépensé plusieurs dizaines, voire centaines de dollars à leur insu en jouant à Fortnite. Depuis, Epic Games a notamment ajouté un niveau de validation supplémentaire pour un achat et instauré une limite de dépense sur la plateforme pour les joueurs de moins de 13 ans.

