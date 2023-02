Il arrive que des jeux se heurtent à l'incompréhension. Mais ces dernières années, sans cesse plus de voix s'élèvent pour affirmer que participer à des jeux peut contribuer au développement de ce qu'on appelle les compétences générales ('soft skills') qui s'avèrent nécessaires tout au long d'une carrière. Une nouvelle enquête réalisée par le fournisseur de services RH Randstad le confirme. Une petite partie de Fortnite, Warzone ou de League of Legends en vaudrait donc la peine.

L'enquête de Randstad a été effectuée auprès de 3.763 personnes et avait comme objectif de voir s'il existe des relations entre le fait de jouer et le développement de compétences. En tout, ce sont huit jeux qui ont été analysés: Minecraft, League of Legends, Apex Legends, Public Grounds Unknown Ground (PUBG), Call of Duty: Warzone, FIFA, Fortnite: Battle Royale et The Legend of Zelda.

L'auto-motivation, le travail en équipe et la pensée critique sont le plus souvent développés en jouant.

Une fois le jeu terminé, les participants devaient indiquer sur une liste de douze 'transferable skills' quelles compétences ils avaient améliorées, selon eux. Pour chaque compétence choisie s'ensuivait un test diagnostic pour déterminer le niveau atteint.

Qu'en ressort-il? En jouant à l'un des huit jeux disponibles au minimum, pas moins de neuf des douze compétences sont développées (plus avant), à savoir: leadership, travail en équipe, communication, pensée critique, perception visuelle, multitâche, persévérance, esprit de décision et auto-motivation. Pour trois compétences, aucune preuve n'a provisoirement été trouvée d'une amélioration par le jeu: résolution de problèmes, gestion de conflits et gestion du temps.

En outre, il est apparu que l'auto-motivation, le travail en équipe et la pensée critique sont les compétences qui sont le plus souvent développées en jouant. Les liens les plus forts, les chercheurs les ont trouvés entre l'auto-motivation et Public Grounds Unknown Ground, le leadership et League of Legends, et entre la pensée critique et Warzone.

La force de Fortnite

Le jeu avec lequel les participants ont développé le plus de compétences, est Fortnite avec pas moins de six compétences (communication, pensée critique, perception visuelle, auto-motivation, persévérance et travail en équipe). A l'inverse, Fortnite n'établit qu'une seule fois le lien le plus fort entre le jeu et la compétence, à savoir dans le cas de la perception visuelle. Et ce, alors que League of Legends offre trois fois le lien le plus fort (leadership, multitâche et persévérance).

Les jeux où il manque un objectif clair que le joueur peut atteindre, semblent moins efficaces pour le développement de compétences. Pensez par exemple aux jeux de type bac à sable ('sandbox' games) tels Minecraft. Il y a cependant aussi des exceptions. Car même si Zelda a des bruts très nets, le jeu recelait pourtant un effet négatif pour une seule compétence (l'esprit de décision). Une explication possible serait que le degré de difficulté de Zelda augmente tellement vite que les joueurs ne peuvent progresser en développant des compétences, mais en continuant désespérément d'essayer jusqu'à ce qu'ils puissent franchir une étape quasiment par hasard. C'est ce qui caractérise assez souvent les jeux japonais, selon les chercheurs, qui en arrivent à la conclusion que des jeux comme Fortnite, Warzone et League of Legends offrent des possibilités très intéressantes dans le domaine du travail.

L'enquête de Randstad a été effectuée auprès de 3.763 personnes et avait comme objectif de voir s'il existe des relations entre le fait de jouer et le développement de compétences. En tout, ce sont huit jeux qui ont été analysés: Minecraft, League of Legends, Apex Legends, Public Grounds Unknown Ground (PUBG), Call of Duty: Warzone, FIFA, Fortnite: Battle Royale et The Legend of Zelda.Une fois le jeu terminé, les participants devaient indiquer sur une liste de douze 'transferable skills' quelles compétences ils avaient améliorées, selon eux. Pour chaque compétence choisie s'ensuivait un test diagnostic pour déterminer le niveau atteint.Qu'en ressort-il? En jouant à l'un des huit jeux disponibles au minimum, pas moins de neuf des douze compétences sont développées (plus avant), à savoir: leadership, travail en équipe, communication, pensée critique, perception visuelle, multitâche, persévérance, esprit de décision et auto-motivation. Pour trois compétences, aucune preuve n'a provisoirement été trouvée d'une amélioration par le jeu: résolution de problèmes, gestion de conflits et gestion du temps. En outre, il est apparu que l'auto-motivation, le travail en équipe et la pensée critique sont les compétences qui sont le plus souvent développées en jouant. Les liens les plus forts, les chercheurs les ont trouvés entre l'auto-motivation et Public Grounds Unknown Ground, le leadership et League of Legends, et entre la pensée critique et Warzone.Le jeu avec lequel les participants ont développé le plus de compétences, est Fortnite avec pas moins de six compétences (communication, pensée critique, perception visuelle, auto-motivation, persévérance et travail en équipe). A l'inverse, Fortnite n'établit qu'une seule fois le lien le plus fort entre le jeu et la compétence, à savoir dans le cas de la perception visuelle. Et ce, alors que League of Legends offre trois fois le lien le plus fort (leadership, multitâche et persévérance).Les jeux où il manque un objectif clair que le joueur peut atteindre, semblent moins efficaces pour le développement de compétences. Pensez par exemple aux jeux de type bac à sable ('sandbox' games) tels Minecraft. Il y a cependant aussi des exceptions. Car même si Zelda a des bruts très nets, le jeu recelait pourtant un effet négatif pour une seule compétence (l'esprit de décision). Une explication possible serait que le degré de difficulté de Zelda augmente tellement vite que les joueurs ne peuvent progresser en développant des compétences, mais en continuant désespérément d'essayer jusqu'à ce qu'ils puissent franchir une étape quasiment par hasard. C'est ce qui caractérise assez souvent les jeux japonais, selon les chercheurs, qui en arrivent à la conclusion que des jeux comme Fortnite, Warzone et League of Legends offrent des possibilités très intéressantes dans le domaine du travail.