Selon une enquête effectuée par l'entreprise de cybersécurité NordVPN, ce sont les sites proposant du contenu pour adultes, du streaming et de l'hébergement vidéo qui enregistrent le plus de problèmes de sécurité et de confidentialité consistant notamment en des éléments tels du malware, des publicités intrusives et des traceurs (trackers).

Les sites de contenu pour adultes contiennent la plus grande quantité de malware (21 pour cent), suivis des fournisseurs de stockage dans le nuage (14 pour cent) et des sites de loisirs (11 pour cent). Il est question de logiciels mal intentionnés conçus pour endommager ou compromettre vos appareils et données. Parmi les types de malware les plus fréquents, on trouve les virus, les logiciels espions (spyware), les vers, les chevaux de Troie, les logiciels publicitaires (adware) et les rançongiciels (ransomware). Rien qu'en décembre dernier, Threat Protection de NordVPN a bloqué respectivement 60.400, 40.100 et 30.900 domaines dans ces catégories.

Publicité et traceurs

Les sites de streaming se distinguent quant à eux par les publicités les plus intrusives (23 pour cent). Elles irritent les utilisateurs en surgissant de manière impromptue, en bloquant des pages d'accueil, en ouvrant de nouvelles pages et fenêtres ou en reproduisant du contenu audio ou vidéo à des moments inopportuns. On trouve ensuite le contenu pour adultes (16 pour cent) et à la troisième place le shopping en ligne (9 pour cent).

Les traceurs (trackers) se manifestent davantage sur les sites web d'hébergement vidéo (22 pour cent). Même si de nombreux traceurs sont un outil pour la publicité et permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, ils peuvent aussi être utilisés par ce qu'on appelle des 'online snoopers' (fouineurs en ligne): les fournisseurs, agences de marketing, firmes de médias sociaux et pouvoirs publics peuvent y avoir recours pour suivre vos activités en ligne et violer votre vie privée. Les fournisseur de stockage dans le nuage occupent ici la deuxième position (16,31 pour cent), suivis de près par la messagerie web (16,25 pour cent).

Mesures préventives

Lors d'une précédente enquête de NordVPN, il s'avérait que le nombre moyen de traceurs par site web était le plus élevé à Hong Kong (45,4 trackers), à Singapour (33,5), aux Etats-Unis (23,1) et en Australie (18,6). Les conseils prodigués à ce propos par l'entreprise de cybersécurité: soyez moins traçable en ligne en refusant les cookies de tiers, utilisez un VPN qui dissimule vos adresse IP et emplacement réels, installez un bloqueur de traceurs et surfez via un navigateur privé capable de masquer l'empreinte de votre navigateur habituel.

Les sites de contenu pour adultes contiennent la plus grande quantité de malware (21 pour cent), suivis des fournisseurs de stockage dans le nuage (14 pour cent) et des sites de loisirs (11 pour cent). Il est question de logiciels mal intentionnés conçus pour endommager ou compromettre vos appareils et données. Parmi les types de malware les plus fréquents, on trouve les virus, les logiciels espions (spyware), les vers, les chevaux de Troie, les logiciels publicitaires (adware) et les rançongiciels (ransomware). Rien qu'en décembre dernier, Threat Protection de NordVPN a bloqué respectivement 60.400, 40.100 et 30.900 domaines dans ces catégories.Les sites de streaming se distinguent quant à eux par les publicités les plus intrusives (23 pour cent). Elles irritent les utilisateurs en surgissant de manière impromptue, en bloquant des pages d'accueil, en ouvrant de nouvelles pages et fenêtres ou en reproduisant du contenu audio ou vidéo à des moments inopportuns. On trouve ensuite le contenu pour adultes (16 pour cent) et à la troisième place le shopping en ligne (9 pour cent).Les traceurs (trackers) se manifestent davantage sur les sites web d'hébergement vidéo (22 pour cent). Même si de nombreux traceurs sont un outil pour la publicité et permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, ils peuvent aussi être utilisés par ce qu'on appelle des 'online snoopers' (fouineurs en ligne): les fournisseurs, agences de marketing, firmes de médias sociaux et pouvoirs publics peuvent y avoir recours pour suivre vos activités en ligne et violer votre vie privée. Les fournisseur de stockage dans le nuage occupent ici la deuxième position (16,31 pour cent), suivis de près par la messagerie web (16,25 pour cent).Lors d'une précédente enquête de NordVPN, il s'avérait que le nombre moyen de traceurs par site web était le plus élevé à Hong Kong (45,4 trackers), à Singapour (33,5), aux Etats-Unis (23,1) et en Australie (18,6). Les conseils prodigués à ce propos par l'entreprise de cybersécurité: soyez moins traçable en ligne en refusant les cookies de tiers, utilisez un VPN qui dissimule vos adresse IP et emplacement réels, installez un bloqueur de traceurs et surfez via un navigateur privé capable de masquer l'empreinte de votre navigateur habituel.