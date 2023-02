Selon l'agence de presse Bloomberg, des enquêteurs examinent actuellement les possibles liens existant entre un ancien employé d'ASML qui détourna des informations, et le gouvernement chinois. Le fabricant de machines à puces ASML avait récemment annoncé qu'un de ses employés actifs en Chine avait dérobé des données sur la technologie utilisée par l'entreprise néerlandaise.

Selon deux sources de Bloomberg, qui souhaitent garder l'anonymat, les enquêteurs estiment que l'ex-employé a des liens avec une organisation soutenue par l'Etat chinois. Cette même organisation aurait précédemment déjà été mêlée au vol de propriété intellectuelle. On ignore de quel groupe il s'agit.

Des fonctionnaires gouvernementaux américains notamment enquêteraient sur la fuite de données. Dans une réaction, ASML annonce qu'elle mène sa propre enquête, sans vouloir entrer dans les détails pour l'instant.

Rôle-clé d'ASML

ASML fabrique plus de nonante pour cent de toutes les machines à puces au monde, qui fonctionnent sur base de la lithographie, par laquelle des faisceaux lumineux installent des motifs à mailles extrêmement fines sur les puces. L'entreprise est de ce fait un important maillon dans la chaîne de production mondiale de semi-conducteurs sophistiqués qui se retrouvent dans des appareils toujours plus nombreux.

Lisez aussi: Un employé chinois a détourné des informations technologiques du spécialiste des puces ASML

C'est ainsi qu'ASML est la seule firme au monde à produire les machines les plus perfectionnées pour la fabrication de puces, à savoir les machines EUV. Ces machines, l'entreprise néerlandaise n'est plus autorisée depuis assez longtemps déjà à les exporter en Chine. Récemment, les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Japon se sont aussi mis d'accord sur le fait que certaines machines de l'avant-dernière génération (DUV) ne peuvent plus non plus être vendues à la Chine.

Depuis l'année dernière, les Etats-Unis mettent la pression en vue de limiter l'exportation de technologies de puces à haute valeur vers la Chine. Cela devrait empêcher que cette dernière puisse produire des armes sophistiquées, selon les Américains.

Selon deux sources de Bloomberg, qui souhaitent garder l'anonymat, les enquêteurs estiment que l'ex-employé a des liens avec une organisation soutenue par l'Etat chinois. Cette même organisation aurait précédemment déjà été mêlée au vol de propriété intellectuelle. On ignore de quel groupe il s'agit.Des fonctionnaires gouvernementaux américains notamment enquêteraient sur la fuite de données. Dans une réaction, ASML annonce qu'elle mène sa propre enquête, sans vouloir entrer dans les détails pour l'instant.ASML fabrique plus de nonante pour cent de toutes les machines à puces au monde, qui fonctionnent sur base de la lithographie, par laquelle des faisceaux lumineux installent des motifs à mailles extrêmement fines sur les puces. L'entreprise est de ce fait un important maillon dans la chaîne de production mondiale de semi-conducteurs sophistiqués qui se retrouvent dans des appareils toujours plus nombreux.C'est ainsi qu'ASML est la seule firme au monde à produire les machines les plus perfectionnées pour la fabrication de puces, à savoir les machines EUV. Ces machines, l'entreprise néerlandaise n'est plus autorisée depuis assez longtemps déjà à les exporter en Chine. Récemment, les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Japon se sont aussi mis d'accord sur le fait que certaines machines de l'avant-dernière génération (DUV) ne peuvent plus non plus être vendues à la Chine.Depuis l'année dernière, les Etats-Unis mettent la pression en vue de limiter l'exportation de technologies de puces à haute valeur vers la Chine. Cela devrait empêcher que cette dernière puisse produire des armes sophistiquées, selon les Américains.