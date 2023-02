Le conseil d'administration d'Enodia (ex-Publifin et maison mère de Nethys) a décidé de rendre un avis conforme unanime favorable sur la cession par Nethys de ses actions détenues dans Win (filiale IT) à la société NRB (groupe wallon de services informatiques) pour un montant de quelque 50 millions d'euros, annonce l'intercommunale.

L'opération porte à la fois sur les activités de Win, ainsi que celles de son data center (Wallonie Data Center) et de son immobilière (Phenix Data Center) sis à Villers-le Bouillet. "Cette décision clôture un processus de consultation du marché ouvert et transparent initié par Nethys en juin 2022 au terme duquel l'offre de la société NRB a été jugée la plus intéressante", commente Enodia.

Le groupe liégeois Nethys détient déjà 12,38% de l'opérateur NRB (dont Ethias est l'actionnaire majoritaire). "Par cet apport, il verra sa participation consolidée tout en s'assurant l'obtention de droits de gouvernance au sein d'un acteur fort de l'ICT en Région wallonne", précise Enodia.

L'intercommunale se réjouit de cet accord qui participe à "la poursuite du développement du secteur ICT wallon et par lequel NRB apporte un ensemble de garanties en termes de soutien et de poursuite de la croissance de la société Win, (mais également en termes) d'emplois et de localisation du siège de la société".

La concrétisation de cette opération reste, cependant, soumise à la levée de différentes conditions suspensives, dont l'accord de l'Autorité belge de la Concurrence.

