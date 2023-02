En images: She Goes ICT 2023

Pour la 15ème fois déjà, Data News organisait hier l'événement IT de l'année qui met les femmes à l'honneur, car les exemples à suivre s'avèrent encore et toujours nécessaires pour continuer d'inspirer les (jeunes) femmes et les inciter à faire carrière dans l'IT. Toutes nos félicitations aux nouvelles ICT Woman et Young ICT Lady of the Year. Rétrospective.

© Leyla Hesna