Elon Musk, le directeur de Tesla et de Twitter, aurait approché des spécialistes en vue de mettre au point une alternative au robot générateur de texte ChatGPT. Voilà ce que révèle le site d'actualités technologiques The Information sur base des dires d'initiés. Parmi ces derniers figure Igor Babuschkin, qui avait précédemment quitté une composante focalisée sur l'AI de la société-mère de Google, Alphabet.

Un chatbot fonctionne sur base de l'intelligence artificielle (AI) et est ainsi capable de rédiger des fragments de texte sur commande. ChatGPT est la propriété d'OpenAI, qui fut fondée en 2015 par Elon Musk notamment. Ce dernier s'en alla en 2018, mais on n'ignore pas que l'entrepreneur est enthousiasmé par la technologie.

Stade précoce

Musk et Babuschkin auraient parlé de la constitution d'une équipe capable de développer un chatbot. Ce projet serait certes encore à un stade précoce. Babuschkin a en outre déclaré qu'il ne s'était pas officiellement rangé en faveur de l'initiative de Musk.

