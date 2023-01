Le constat est malheureusement connu : les métiers scientifiques n'attirent que très peu de filles/femmes. Or les STEM sont clairement un secteur en pénurie de talents. D'où l'initiative " Elles bougent " qui prend son envol en Belgique.

Créée en France en 2006, l'association "Elles bougent" s'est donné pour mission d'attirer les jeunes femmes, collégiennes, lycéennes et étudiantes vers les filières et carrières scientifiques, techniques, technologies et d'ingénierie (STEM) ainsi que de transmettre la passion du métier. Dans l'Hexagone, l'association regroupe des personnes physiques (collégiennes, lycéennes et étudiantes en filières scientifiques et technologiques, femmes ingénieures ou techniciennes en activité) et des personnes morales (entreprises, écoles, universités).

"L'objectif est de faire découvrir aux étudiantes les métiers d'ingénieure et technicienne, de prouver que ces métiers dits plutôt 'masculins' sont accessibles aux filles, de permettre aux jeunes filles de s'identifier et de se projeter à travers les témoignages d'ingénieures, techniciennes et étudiantes, et à terme de susciter des vocations", explique Maryse Colson, 'culture manager' chez Euranova (société de services spécialisée dans le big data et l'intelligence artificielle) et initiatrice du projet "Elles bougent" en Belgique.

En pratique, l'action ciblera à la fois les entreprises (avec des marraines et des relais) et les établissements d'enseignement, qu'il s'agisse du réseau secondaire (en s'adressant par priorité aux adolescentes) et - élément original - primaire (dès la 4e année, à la fois pour les filles et les garçons), sans oublier les parents et enseignants.

