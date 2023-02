Après la fusion avec orderBilly fin de l'année dernière, Dorst Technologies Group poursuit son extension en Belgique en rachetant la bruxelloise MobileMenu.

Dorst est spécialisée dans les commandes numériques pour l'horeca, allant généralement de pair avec un code QR de commande et de paiement directs. L'entreprise se consolide à présent en absorbant la firme bruxelloise MobileMenu de Raf Peeters. Cela va amplifier ses débouchés, étant donné que MobileMenu est active entre autres aussi dans les espaces de restauration et les emplacements multicanaux.

Dorst a été fondée par Maxim Sergeant et recherche depuis quelque temps déjà des rachats et des consolidations dans son secteur. En octobre dernier, elle avait aussi fusionné avec orderBilly de David Maertens. A présent, elle s'empare d'un acteur bruxellois. L'objectif est que MobileMenu opère désormais sous l'appellation orderBilly.

L'ambition est de poursuivre une croissance conjointe en Belgique et aux Pays-Bas, alors qu'il existe aussi de l'intérêt des Balkans et de l'Europe méridionale. Mais une extension est également envisagée. Dorst Techology Group pense en effet à une collaboration plus étroite avec des marques en matière de marketing, mais aussi de cartographie des tendances dans le domaine du comportement des consommateurs, ou par exemple du prix du verre de bière, afin de dépasser le stade des commandes pures.

