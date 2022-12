Voulez-vous savoir ce que devraient être vos priorités technologiques stratégiques pour l'année à venir? Conformément à une habitude bien ancrée, Gartner vous présente à ce propos un courrier de Nouvel An plein de bonnes résolutions.

Lors du Gartner IT Symposium/Expo de Barcelone, l'analyste David Groombridge passa en revue une dizaine de tendances stratégiques que le cabinet de recherche et d'analyse Gartner qualifie de fil rouge pour les CIO et autres managers IT. 'Nous nous trouvons encore et toujours plongés dans une crise: la chaîne d'approvisionnement n'est pas encore entièrement restaurée, il y a la guerre en Ukraine, sans compter le climat économique qui empire rapidement. Mais les priorités en 2023 pour les CIO consistent soit à réaliser des économies, soit à croître, soit encore à saisir le moment pour balancer le modèle commercial par-dessus bord. Voilà qui se traduit par trois grands thèmes où nous répartissons les tendances technologiques stratégiques', déclare David Groombridge: 'Optimize, scale & pioneer'.

Développez un 'Digital Immune System'

La première des trois tendances répertoriées sous 'Optimize' est l'utilisation d'un 'Digital Immune System'. Gartner entend par là un ensemble de systèmes et de solutions destinés conjointement à renforcer la résilience de l'IT. Une fois ce puzzle bien place, il peut en découler une réduction du temps d'arrêt ('downtime') de pas moins de 80 pour cent. 'Et une bonne résilience se traduit par une hausse de vos revenus', affirme Groombridge

'Applied Observability'

Pour optimiser leur gestion d'exploitation, les organisations doivent, selon Groombridge, cibler l'applied observability (observabilité appliquée) sur l'ensemble de la chaîne. A commencer par des données brutes, l'ajout d'analytique pour atteindre une prise de décision pilotée par les données. 'L'objectif est de créer un feedback loop engendrant des décisions professionnelles en temps réel à la fois plus rapides et meilleures', prétend l'analyste.

Connaissez-vous déjà AI TRiSM?

Il n'y a pas de tendances Gartner sans nouveaux acronymes: AI TRiSM en est un et est l'abréviation d'AI Trust, Risk and Security Management. AI TRiSM constitue une approche en vue d'accélérer l'importance et la valeur de l'intelligence artificielle (AI) en passant en revue les risques dans le modèle. Voilà qui devrait générer un taux d'adoption supérieur de l'AI par les utilisateurs dans l'organisation et, partant, de meilleurs résultats d'exploitation. 'Quasiment la moitié des modèles AI n'aboutit jamais en production en raison d'un manque de confiance et de problèmes éthiques en matière de confidentialité et de sécurité. AI TRiSM peut apporter une solution', estime Groombridge.

Misez sur les 'Industry Cloud Platforms'

Un deuxième groupe de trois tendances porte sur l'élargissement d'échelle. En misant sur des plates-formes 'cloud' spécifiques pour l'industrie, l'entreprise pourra mieux évoluer verticalement. 'Enlevez l'aspect 'cloud' de la technologie en tant que telle et tentez d'élargir le débat à l'augmentation de la valeur au niveau vertical où vous êtes actif', explique Groombridge. Les 'Industry Cloud Platforms' offriront une réponse au besoin de bonnes solutions aux business cases clairement définis. 'Il s'agit en réalité de modèles compilables basés tant sur SaaS, PaaS que sur IaaS, mais créés à la mesure des exigences spécifiques de chaque secteur ou industrie. Cela se traduira par davantage d'innovations, de flexibilité et d'un time to market plus court', précise Groombridge.

'Platforms Engineering'

Une livraison rapide sera plus que jamais importante pour poursuivre l'évolution. Mais des éléments comme une architecture complexe, une infrastructure hybride et la pénurie de personnel qualifié constituent traditionnellement un solide frein. Selon Gartner, la solution passe par la 'Platforms Engineering'. Le cabinet d'analystes cible ainsi une approche à modèles réutilisables pour développeurs, en combinaison avec les outils nécessaires et un portail self-service pour les développeurs. 'Ils ne pourront alors consommer que ce dont ils auront besoin, et fourniront plus rapidement. L'important sera de recourir dès lors aussi à un 'platform engineering team' pour contrôler cette approche et pour en assurer en permanence la maintenance', ajoute Groombridge.

Puisez de la valeur de votre (vos) réseau(x) sans fil

Et si vous êtes en train de faire évoluer votre entreprise, n'oubliez pas le réseau. Ou mieux encore: les réseaux. Car si vous voulez grandir hors des murs de votre entreprise, il vous faudra supporter de nombreux terminaux: des PC et appareils périphériques jusqu'aux solutions IoT. Et tout cela nécessitera de la connectivité: wifi 5,6 et 7, 4G/5G, ou BLE/Zigbee/Enocean, voire parfois aussi UHG/VHF/HF. 'D'ici 2025, 60% des entreprises devront de la sorte, selon nous, gérer au minimum cinq réseaux sans fil, ce qui requerra de l'intégration', précise Groombridge. 'Mais la vraie valeur se situera dans les possibilités de prochaine génération. Les réseaux pourront aussi servir de radars et fournir d'importantes informations sur la localisation, ou une intelligence réseautique supplémentaire. De ces notions additionnelles, vous pourrez souvent tirer une valeur ajoutée directe', indique encore l'analyste comme pour distiller un conseil en plus.

'Superapps'

Un troisième groupe de trois tendances porte plutôt sur la transformation de vos modèles commerciaux ou sur la progression de votre score de réputation au niveau de l'innovation. Une 'superapp' est un exemple de la façon, dont vous pouvez vous y prendre. Ce genre de super-appli est en substance la combinaison d'une appli personnelle avec une plate-forme personnelle et un écosystème tout aussi personnel. Une super-appli met une plate-forme de développement à la disposition d'acteurs externes qui peuvent ainsi créer des mini-applis pour cette super-appli. Les données sont partagées par cette dernière avec les mini-applis. 'Vous disposerez ainsi de votre propre écosystème numérique intégré. Les super-applis exhaustives ont le vent en poupe depuis des années déjà, surtout dans les pays asiatiques - pensez à AliPay et WeChat -, mais se propagent à présent globalement dans chaque industrie. Gartner estime que le top 15 des super-applis compte actuellement déjà 2,6 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Votre opportunité en tant qu'entreprise est de pouvoir ainsi obtenir un first mover advantage ou générer des revenus sur des marchés, qu'ils soient nouveaux ou adjacents', poursuit Groombridge.

'Adaptive AI'

Toute entreprise recourant à l'AI est aujourd'hui rapidement aux prises avec des environnements changeants, des données de formations restreintes et des résultats trop généraux, ce qui n'est pas idéal si vous voulez tirer une plus-value tangible de votre projet AI. Adaptive AI vous permettra de recycler en permanence vos modèles au moyen de nouvelles données et d'objectifs adaptés. Vous devriez ainsi pouvoir fournir plus rapidement des réponses aux environnements changeants, y développer dynamiquement vos propres données de formation et générer davantage de résultats personnalisés.

Métavers

Et puis, il y a le métavers. Les CIO ne sont certes guère enthousiastes à l'égard de ce dernier, parce que la plupart d'entre eux doutent de ce qu'on peut en attendre à long terme. Mais si vous souhaitez accroître votre score de réputation en tant qu'innovateur, le métavers ne peut que vous venir en aide. Il y a cependant des raisons supplémentaires à prendre en compte, lorsqu'on veut faire oeuvre de pionnier avec le métavers, selon Groombridge: 'Le métavers peut offrir des avantages très variés à votre entreprise. Pour l'une, il sera par exemple question de la réputation de la marque et pour l'autre d'un meilleur service à la clientèle, ou d'une gamme de jeux et d'événements virtuels. Et pour d'autres encore peut-être enfin les paiements numériques. Ce que je veux souligner ici, c'est que le CIO que vous êtes, aura tout intérêt à investir dans ces composants du métavers, dont vous pensez qu'ils offriront à brève échéance une valeur ajoutée. Tout en continuant d'examiner d'un oeil sceptique les opportunités du métavers à plus long terme', conclut Groombridge.

Accorder de l'attention à la durabilité

Pour terminer, l'analyste y va d'une tendance globale ou plutôt d'un conseil. 'Quoique vous fassiez avec les 9 tendances susmentionnées, veillez à utiliser des investissements justifiables. Faites grand cas de technologies durables', lance-t-il, résolu: nous l'avions du reste déjà entendu lors du discours d'ouverture du Gartner IT Symposium.

'Fournir de la technologie pour la technologie, cela ne suffira plus en 2023. Planifiez votre utilisation technologique de manière durable et ce, tant vis-à-vis de votre marque, de vos clients et de l'ensemble de la société. Pour d'aucuns, la durabilité vise plutôt le climat, l'énergie et les matières premières. Mais pour d'autres, il est plutôt question de gouvernance ou d'une approche sociale. Quel que soit votre choix: qu'il soit durable', conclut Groombridge.

Et sera-t-il on non passablement impossible que le CIO d'une entreprise belge mette en oeuvre toutes ces tendances directement, voulions-nous encore savoir? Groombridge: 'Non, il ne faudra certainement pas effectuer tout en une fois. Déterminez votre business focus et fixez les lignes à suivre pour les années à venir. Car ces tendances ne tiendront à coup sûr pas au-delà de 2023.'

