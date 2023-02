Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du groupe Telenet s'établit à 2,665 milliards d'euros, en hausse de près de 3%, à la suite de l'augmentation tarifaire de la mi-juin, annonce jeudi l'opérateur télécom. Un résultat en ligne avec les prévisions.

L'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) affiche lui 1,373 milliard d'euros pour l'année dernière, en progression de 1%. Quant au bénéfice net, il bondit de 153% à 997 millions d'euros. Une robuste progression attribuable, en partie, "à un gain sur la cession d'actifs liés à la transaction TowerCo" (Vente de ses tours de télécommunications mobiles à la société d'investissement américaine Digital Bridge, NDLR), commente Telenet.

La société, dont le siège est situé à Malines, a attiré 73.800 nouveaux clients (+10 %) en 2022, dont 45.300 pour des abonnements de téléphonie mobile. Cependant les segments de la télévision câblée et de la téléphonie fixe continuent de s'effriter.

En marge de ses résultats annuels, le groupe est également revenu sur ses projets au sud du pays. Fin janvier, l'opérateur dévoilait un accord stratégique de partage de réseaux avec Orange, sous réserve de l'approbation du rachat de VOO par Orange, la Commission européenne devant encore en effet donner son feu vert à cette opération. En cas de signaux positifs, Telenet aura accès au réseau de VOO/Orange en Wallonie et à Bruxelles, dans les communes où il n'est pas présent pour le moment. Ce serait une première. De son côté, Orange propose déjà l'internet et la télévision en Flandre via l'infrastructure de Telenet depuis 2016. Avec cet accord prévu sur 15 ans, Telenet pourra donc étendre ses services au marché wallon. Et le groupe télécom est visiblement dans les starting blocks.

"Notre stratégie commerciale et de mise sur le marché est très avancée et nous avons des projets ambitieux pour le Sud, avec l'objectif d'une part de marché fixe hors zone de couverture d'environ 10% à moyen terme, ce qui renforcera le profil de croissance de Telenet", se réjouit John Porter, le CEO de Telenet. "Nous prévoyons un lancement au début de l'année 2024, après certains investissements dans l'informatique et le développement de produits au cours de l'année 2023, comme indiqué dans nos perspectives".

L'opérateur se montre prudent pour ses perspectives de l'année 2023, dans un contexte rendu difficile par l'indexation des salaires et les turbulences inflationnistes "Nous visons une croissance saine du chiffre d'affaires entre 1 et 2% pour 2023 sur une base remaniée, tout en visant un Adjusted EBITDAaL globalement stable sur une base remaniée", avance le groupe.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires d'avril 2023 un dividende brut par action de 1,0 euro, équivalant à 108,6 millions d'euros au total.

