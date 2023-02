Acheter une écharpe qu'un influenceur porte? Sur Instagram, la fonction 'live shopping' va bientôt disparaître, alors que TikTok se concentre à contrario sur de nouvelles options d'achat.

Sur Instagram, la fonction de live shopping disparaîtra le mois prochain. Le système par lequel des streamers peuvent taguer leurs tenues et d'autres articles en un flux direct cessera le 16 mars. Fin de l'année dernière déjà, Meta avait renoncé à une fonction similaire sur Facebook. Les deux services s'étaient inspirés du concept de live shopping chinois, par lequel quelques canaux de shopping 'livestream' particulièrement populaires enregistrent d'importants bénéfices depuis des années déjà. Le concept fut dès lors rapidement copié par plusieurs firmes technologiques, dont YouTube, Amazon et Meta. Mais provisoirement, il ne semble pas directement s'imposer dans les pays occidentaux, du moins pas sur les sites de Meta.

L'onglet shopping a été retiré ce mois-ci sur Instagram et le mois prochain, il en ira donc de même pour la possibilité de live shopping. Les influenceurs et les entreprises qui veulent proposer au consommateur leurs marchandises via Instagram, devront dès lors utiliser d'autres options, telles les publicité et Reels (le clone TikTok d'Instagram).

Cette tendance apparente n'arrête cependant pas d'autres médias sociaux. TikTok lui-même est en effet depuis quelque temps déjà occupé à ajouter de nouvelles fonctions de live shopping et autres à son produit. Compte tenu de la popularité de TikTok auprès des ados, le réseau espère devenir pour eux aussi un moteur de recherche pour marques. Les entreprises peuvent (dans une phase de test) ouvrir directement un mini-magasin sur TikTok, et les utilisateurs auraient la possibilité de déposer des produits de plusieurs de ces magasins en ligne dans un seul et même panier. Ultérieurement - pourquoi pas -, des fonctions de shopping en direct pourraient aussi être ajoutées. Reste à savoir si TikTok pourra faire ce que ses concurrents, qui étaient déjà à la traîne dans d'autres domaines, n'arrivèrent pas à faire.

