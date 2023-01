Les attaques ciblant l'alimentation en énergie de l'Ukraine impactent fortement l'enseignement en ligne, avertit l'Unicef. Plus de cinq millions d'enfants éprouvent à présent des difficultés à suivre les cours.

Les bombardements permanents, même dans les zones densément peuplées, ont endommagé ou détruit des milliers d'écoles dans tout le pays, selon l'organisation des droits de l'enfant des Nations Unies. Mais même là où les écoles restent ouvertes, beaucoup de parents gardent leurs enfants chez eux pour des raisons de sécurité.

Coupures de courant à grande échelle

L'Unicef collabore avec le gouvernement ukrainien en vue d'aider les enfants à poursuivre leur apprentissage soit dans les classes, si c'est possible, soit en ligne. Deux millions d'enfants avaient accès aux cours en ligne, et 1,3 million d'écoliers avaient opté pour une combinaison de cours en ligne et d'enseignement personnalisé.

Mais les récentes attaques russes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne ont provoqué des coupures de courant, ce qui fait que quasiment aucun enfant dans le pays ne peut encore compter sur une alimentation électrique stable. Assister virtuellement aux cours est donc devenu un défi permanent, selon l'Unicef. L'organisation demande donc qu'il soit mis fin aux attaques sur les écoles et autres cibles civiles, telles que l'infrastructure énergétique dont les enfants et les familles sont dépendants.

