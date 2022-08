Lors d'un incident survenu dans l'un des centres de données de Google dans l'état américain d'Iowa, trois personnes ont été blessées. Selon des médias locaux, elles ont dû être transportées en clinique. On ignore encore si cet incident est à mettre en relation avec le plantage temporaire du site web et du moteur de recherche de Google lundi soir. De nombreuses personnes évoquèrent en tout cas une perturbation à ce moment-là.

Alphabet, la société-mère de Google, n'a pas encore réagi en long et en large à propos de l'incident. Un porte-parole a uniquement fait savoir à SFGate, un média local de San Francisco, qu'il s'agissait d'un problème électrique qui s'était manifesté dans le centre de données de Google de Council Bluffs en Iowa, et que trois personnes avaient été blessées et hospitalisées'. Certains médias évoquent une explosion au sein du centre de données.

Des dizaines de milliers de notifications de problème

Sur le site web Downdetector, où les utilisateurs peuvent signaler des problèmes, plus de 40.000 messages ont en tout cas été déposés lundi soir vers 21H00' locales (3H00' chez nous). Selon eux, le site web de Google refusait de se charger et les instructions de recherche ne pouvaient pas être exécutées. Des problèmes ont été évoqués aussi à Taïwan et au Japon. Ce type de panne du site web et du moteur de recherche de Google est plutôt rare. Une heure plus tard, les problèmes étaient résolus.

Le journal britannique The Guardian a aussi révélé que des difficultés s'étaient manifestées au sein des services Google Gmail, Google Maps et Google Images. Google a réagi en déclarant que c'était ici une mise à jour logicielle qui était à la base des problèmes, et en présentant ses excuses aux utilisateurs.

