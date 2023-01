Conformément à une nouvelle loi sur la limitation d'âge, le site Pornhub notamment demandera désormais à tout utilisateur dans l'état américain de Louisiane de présenter son permis de conduire numérique avant de pouvoir regarder du contenu érotique.

La loi, appelée 'HB 142', avait été approuvée l'an dernier et s'applique depuis cette année. Elle stipule que les sites web, dont plus de 33,3 pour cent du contenu est de nature pornographique, doivent appliquer un contrôle de l'âge de l'utilisateur. Au cours des dernières décennies, au niveau mondial surtout, c'était l'utilisateur en personne qui devait confirmer être âgé de 18 ans ou plus. C'en est désormais terminé en Louisiane.

Permis de conduire numérique

Toute personne qui surfe depuis cet état américain vers Pornhub, Youporn ou Redtube notamment (tous des sites appartenant à la société-mère MindGeek), doit à présent s'identifier à l'aide de l'appli LA Wallet destinée à présenter le permis de conduire par la voie numérique. Le 'LA' dans l'appellation est l'abréviation de Louisiane, à ne pas confondre avec celle de la ville de Los Angeles en Californie. Aux Etats-Unis, le permis de conduire est un moyen d'identification couramment utilisé du fait qu'il n'existe pas de carte d'identité nationale. Selon Statescoop, le nombre de demandes pour ce genre de permis de conduire numérique a fortement augmenté depuis la sortie de la loi.

A la chaîne d'information locale Fox 8, Sara Kelley, project manager chez Envoc, l'entreprise qui a créé l'appli, explique que LA Wallet ne transfère pas de date de naissance ou d'identification personnelle aux sites en question. L'appli indique uniquement que l'utilisateur a un âge suffisant.

Partiellement anonyme

Cela donne à penser que l'utilisateur reste encore et toujours anonyme, lorsqu'il veut visionner du contenu pornographique, mais en réalité, l'entreprise à l'initiative de LA Wallet sait évidemment quand l'utilisateur demande d'accéder à un site comme Pornhub. L'anonymat du système dépend donc de la qualité de la sécurité d'une entreprise telle Envoc et de la mesure avec laquelle elle partage les données avec des partenaires ou des autorités. Ce que l'utilisateur visionne spécifiquement, n'est en principe pas conservé. Il existe également des options pour se connecter sans l'appli LA Wallet, si vous n'êtes par exemple pas un habitant de la Louisiane, mais elles nécessitent davantage d'informations personnelles.

Souvent essayé, souvent contournable

Le contrôle de l'âge sur les sites pornographiques est régulièrement un sujet sur lequel certains pays se penchent, mais dans la pratique, les plans imaginés contiennent souvent des failles ou de sérieuses violations du respect de la vie privée. La Grande-Bretagne par exemple prépare un tel système depuis 2016au moins, en ce compris une proposition en vue d'interdire la 'pornographie non conventionnelle'. En 2019, ces plans de contrôle de l'âge ont été abandonnés.

Cette même année, l'Australie a cependant eu l'idée de permettre aux amateurs de contenu pornographique de s'identifier grâce à la reconnaissance faciale. En 2021, c'était plutôt décrit comme une identification numérique, sans qu'il soit nécessaire d'être filmé avant la visite.

Reste à connaître l'efficacité de telles mesures. C'est ainsi que si les plates-formes les plus populaires et professionnelles réservées aux adultes mettront certes en oeuvre l'identification, ce sera plus difficile pour celles où l'accent ne sera pas mis sur la pornographie. Même si cela n'est pas obligatoire pour elles non plus. Dans le même temps, une interdiction géographique pourra probablement être facilement contournée via un VPN faisant croire au site que l'utilisateur provient d'une autre région où de tels filtres ne sont pas obligatoires.

La loi, appelée 'HB 142', avait été approuvée l'an dernier et s'applique depuis cette année. Elle stipule que les sites web, dont plus de 33,3 pour cent du contenu est de nature pornographique, doivent appliquer un contrôle de l'âge de l'utilisateur. Au cours des dernières décennies, au niveau mondial surtout, c'était l'utilisateur en personne qui devait confirmer être âgé de 18 ans ou plus. C'en est désormais terminé en Louisiane.Toute personne qui surfe depuis cet état américain vers Pornhub, Youporn ou Redtube notamment (tous des sites appartenant à la société-mère MindGeek), doit à présent s'identifier à l'aide de l'appli LA Wallet destinée à présenter le permis de conduire par la voie numérique. Le 'LA' dans l'appellation est l'abréviation de Louisiane, à ne pas confondre avec celle de la ville de Los Angeles en Californie. Aux Etats-Unis, le permis de conduire est un moyen d'identification couramment utilisé du fait qu'il n'existe pas de carte d'identité nationale. Selon Statescoop, le nombre de demandes pour ce genre de permis de conduire numérique a fortement augmenté depuis la sortie de la loi.A la chaîne d'information locale Fox 8, Sara Kelley, project manager chez Envoc, l'entreprise qui a créé l'appli, explique que LA Wallet ne transfère pas de date de naissance ou d'identification personnelle aux sites en question. L'appli indique uniquement que l'utilisateur a un âge suffisant.Cela donne à penser que l'utilisateur reste encore et toujours anonyme, lorsqu'il veut visionner du contenu pornographique, mais en réalité, l'entreprise à l'initiative de LA Wallet sait évidemment quand l'utilisateur demande d'accéder à un site comme Pornhub. L'anonymat du système dépend donc de la qualité de la sécurité d'une entreprise telle Envoc et de la mesure avec laquelle elle partage les données avec des partenaires ou des autorités. Ce que l'utilisateur visionne spécifiquement, n'est en principe pas conservé. Il existe également des options pour se connecter sans l'appli LA Wallet, si vous n'êtes par exemple pas un habitant de la Louisiane, mais elles nécessitent davantage d'informations personnelles.Le contrôle de l'âge sur les sites pornographiques est régulièrement un sujet sur lequel certains pays se penchent, mais dans la pratique, les plans imaginés contiennent souvent des failles ou de sérieuses violations du respect de la vie privée. La Grande-Bretagne par exemple prépare un tel système depuis 2016au moins, en ce compris une proposition en vue d'interdire la 'pornographie non conventionnelle'. En 2019, ces plans de contrôle de l'âge ont été abandonnés.Cette même année, l'Australie a cependant eu l'idée de permettre aux amateurs de contenu pornographique de s'identifier grâce à la reconnaissance faciale. En 2021, c'était plutôt décrit comme une identification numérique, sans qu'il soit nécessaire d'être filmé avant la visite.Reste à connaître l'efficacité de telles mesures. C'est ainsi que si les plates-formes les plus populaires et professionnelles réservées aux adultes mettront certes en oeuvre l'identification, ce sera plus difficile pour celles où l'accent ne sera pas mis sur la pornographie. Même si cela n'est pas obligatoire pour elles non plus. Dans le même temps, une interdiction géographique pourra probablement être facilement contournée via un VPN faisant croire au site que l'utilisateur provient d'une autre région où de tels filtres ne sont pas obligatoires.