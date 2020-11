Dernière chance: inscrivez-vous gratuitement à l'événement CIO of the Year

Qui sera CIO of the Year 2020 et succèdera à Filip Michiel? Les votes publics sont à présent terminés. Le lauréat final sera déterminé par notre jury professionnel et sera présenté lors de l'événement CIO of the Year, qui aura lieu cette année le 2 décembre de manière entièrement numérique. Enregistrez-vous ici au 'livefeed' et suivez pas à pas l'événement dans notre dossier.