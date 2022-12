Fin de ce mois, Telenet prendra congé de Patrick Vincent, EVP Customer Interactions et BASE. Quant à Luk Bruynseels, il deviendra en avril Chief Product and Technology Officer, alors que Micha Berger se focalisera au même moment sur le développement du réseau de Telenet en Flandre et à Bruxelles.

Patrick Vincent (59 ans) quittera Telenet le 31 décembre. Ses responsabilités seront reprises par Benedikte Paulissen et Dieter Nieuwdorp. Paulissen a été engagée au poste de Chief Customer Operations Officer. Toutes les activités ciblant la marque BASE seront confiées à Dieter Nieuwdorp, qui opérera à partir du 1er janvier 2023 en tant que Chief Commercial Officer Residential & SOHO pour Telenet et BASE.

Le motif du départ de Vincent réside, selon le câbleur malinois, dans 'un modèle organisationnel adapté', où 'le focus absolu reposera sur la meilleure expérience d'utilisation pour les clients'. 'Je ne pourrai jamais suffisamment insister sur l'importance qu'a eue Patrick ces dix-huit dernières années pour Telenet, dont seize comme membre du Senior Leadership Team', déclare le CEO John Porter. Au sein de l'entreprise, Patrick Vincent a dirigé diverses grandes transformations et accords, comme l'intégration de BASE et SFR, le lancement d'iDTV et l'introduction d'Agile chez Telenet.

Dans le même temps, Telenet annonce que Micha Berger, aujourd'hui Chief Technology Officer, s'occupera à partir du 1er avril 2023 de la poursuite du développement du réseau vers 10 Gbps. Berger dirigera une équipe de 180 personnes qui seront chargées d'améliorer le réseau HFC existant et de préparer le réseau du futur.

Luk Bruynseels (41 ans), actuellement VP Network and Infrastructure, fera partie à partir d'avril en tant que Chief Product & Technology Officer du Senior Leadership Team (SLT) de Telenet. Il est actif dans l'entreprise télécom depuis 2009.

Luk Bruynseels. © Telenet

