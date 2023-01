Le fondeur de puces américain Dell souhaiterait ne plus utiliser d'ici 2024 des puces fabriquées en Chine. Cette décision semble résulter des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine.

Dell aurait annoncé à ses fournisseurs vouloir l'année prochaine utiliser nettement moins de puces fabriquées en Chine, selon l'agence de presse Nikkei Asia. Il est question tant de puces d'entreprises chinoises que de processeurs produits par d'autres firmes dans des usines établies en Chine. C'est surtout le label 'made in China' qui semble être un problème. Outre les puces, Dell entend aussi délocaliser la production d'autres composants dans différents pays tels le Vietnam.

Cette diversification de la production n'est pas un nouveau concept, mais elle s'est imposée plus nettement ces derniers mois. Le concurrent de Dell, HP, envisagerait lui aussi des possibilités de fabrication de puces dans d'autres pays que la Chine et ce, en raison notamment des retards accumulés par la production dans ce pays résultant des mesures anti-corona strictes qui y sont appliquées.

Mais la géopolitique joue aussi un rôle. Tant HP que Dell sont des entreprises américaines. Or les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sont vives depuis un certain temps déjà. Le gouvernement du président américain Biden a l'année dernière pris diverses mesures en vue de s'opposer à l'exportation vers la Chine d'importantes technologies, dont les puces pour le développement de l'intelligence artificielle. En juillet, le congrès américain a aussi adopté le CHIPS act, à savoir un ensemble de milliards de dollars de subsides que les fondeurs de puces peuvent utiliser, à condition qu'ils transfèrent une partie de leur production aux Etats-Unis.

