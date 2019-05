Après le cloud et l'edge essentiellement (voir notre site web d'hier), la deuxième journée de la conférence utilisateurs mondiale Dell Technologies World à Las Vegas a surtout été l'occasion de dévoiler des produits d'infrastructure et une nouvelle ligne d'ordinateurs de bureau dans sa gamme Latitude. Question de couvrir ce que Dell appelle le 'core'.

Ainsi, la gamme d'ordinateurs portables Latitude a été totalement refondue dans une optique de mobilité et de travail partout et à tout moment, en privilégiant les jeunes collaborateurs afin de leur offrir une "gratification instantanée" pour reprendre le slogan de Dell Technologies (pas moins de 144 versions voient le jour). Quatre axes d'innovation principaux sont à retenir : un encombrement plus réduit, un poids plus faible, une expérience utilisateur améliorée (par exemple avec un 'log-in' biométrique ExpressSign-In, une possibilité de chargement ExpressCharge de 80% en 1 h ou de 25% en 15 minutes, et un ExpressConnect pour un connexion WiFi améliorée) et une connectique étendue. De même, la sécurité a été soignée avec des fonctions SafeID, SafeBIOS et SafeScreen. On retiendra également des autonomies nettement meilleures (24 h ou jusqu'à 26 h en labo selon Dell) et un rechargement ultra-rapide. La gamme comprend désormais les modèles Latitude 7000 Series (en 13 et 14''), Latitude 5000 Series (13, 14 et 15'') et Latitude 3000 Series (mêmes tailles d'écran, mais ultra-mince) et s'enrichit de nouvelles stations d'accueil. A noter que le porte-drapeau Latitude 7400 2-en-1

Toujours dans l'infrastructure, le stockage et la protection des données ont été à l'honneur. Avec notamment le nouveau stockage de milieu de gamme Dell EMC Unity XT destiné au monde multi-cloud, les Dell Isilon One FS 8.2 et Isilon H5600 pour le stockage massivement évolutif, ainsi que les Cloud Storage Services qui permettent d'étendre l'infrastructure sur-site jusqu'au cloud public pour des situations de reprise après sinistre (DR), de test & développement ou encore d'analytique. Et au niveau de la protection des données, la société annonce la disponibilité au 2e trimestre des produits suivants : Dell Power Protect Software, une plateforme de gestion des données pour la protection, la réplication et la réutilisation de données ; Power Protect X400, un 'appliance' de gestion des données hybrides ou all-flash ; et Integrated Data Protection Appliance DP4400, un 'appliance' intégré pour la protection de données pour PME (8 à 24 To).

On notera encore en vrac et de manière non-exhaustive que la gamme PowerSwitch a été rebaptisée avec l'arrivée du S5200-ON, un commutateur offrant 12 ou 24 portes, outre un nouveau serveur DSS8440 à 2 'sockets' en format 4U pour les charges de travail très exigeantes, comme l'IA, ou encore le SD-WAN Edge.

Enfin, Dell Technologies annonce un partenariat avec Orange dans le but de mettre en commun leurs compétences respectives afin de développer et de tester de nouveaux 'use cases' en matière de 5G. En effet, Dell estime que la 5G est l'un de blocs de construction majeurs de sa stratégie 'edge'.