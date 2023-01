Le fondateur de la firme Creative Technology de Singapour, fabricant de cartes-son particulièrement populaires dans les années 90, est décédé à l'âge de 67 ans.

Sim Wong Hoo, CEO et fondateur de Creative Technology, nous a quittés. C'est une icône du monde technologique des années nonante qui disparaît ainsi. Il avait en effet créé en 1981 l'entreprise singapourienne connue aux Etats-Unis sous l'appellation Creative Labs. Il fut à la base des cartes-son Sound Blaster notamment, qui connurent un énorme succès dans les années nonante car elles étaient nécessaires à l'époque pour pouvoir écouter véritablement la musique dans les premiers jeux Doom.

Avec les lecteurs mp3 Creative Nomad et Zen, l'entreprise lança également des appareils importants, ce qui mena du reste à une guerre de brevets avec Apple à propos de la technologie utilisée dans les iPods. Après que les cartes-son perdirent de leur popularité au profit des puces audio intégrées, l'entreprise se concentra entre autres sur la technologie Super X-Fi. Elle produit aujourd'hui des barres de son, haut-parleurs, webcams et écouteurs.

Wong Hoo est décédé le 4 janvier, selon l'actuel CEO ad intérim Song Siow Hui.

