La firme américaine DataCore Software a absorbé Object Matrix, un spécialiste britannique dans le domaine du stockage d'objets et d'archivage pour médias. Les appareils et les solutions dans le nuage de l'entreprise feront désormais partie de la gamme Perifery de DataCore.

Object Matrix développe de l'équipement MatrixStore sur site, des solutions hybrides et d'autres encore de stockage dans le nuage. Ces produits permettent aux chaînes de diffusion et aux fournisseurs de services de gérer leur contenu à chaque étape du cycle de vie des médias. Parmi les clients d'Object Matrix, citons NBC Universal, Warner Bros. Discovery et la BBC.

Troisième rachat consécutif

'Ce rachat va accélérer la vision de DataCore.NEXT en vue d'améliorer le processus client du coeur jusqu'à la périphérie du nuage', peut-on lire dans un communiqué de presse. 'En tirant parti de l'équipe directoriale de DataCore, de la distribution internationale de l'entreprise et de ses plus de dix mille clients dans le monde, nous serons bien positionnés', ajoute le directeur d'Object Matrix, Jonathan Morgan.

La reprise d'Object Matrix succède à deux acquisitions stratégiques précédentes par DataCore, à savoir celles de Caringo en janvier 2021 et de MayaStor en novembre 2021. Des centaines de clients dans plus de 25 pays utilisent aujourd'hui le logiciel de stockage d'objets de Caringo, baptisé Swarm, ce qui a représenté une croissance de 35 pour cent en 2022. DataCore Bolt (développée grâce au rachat de MayaStor) est une plate-forme Kubernetes pour services de stockage et de données ciblant les applications de conteneur. MayaStor est proche du million de téléchargements par an, et le nombre de ses utilisateurs a progressé de plus d'un demi pour cent depuis 2021.

