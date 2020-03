Tous les grands opérateurs télécoms de notre pays ont pris samedi des mesures en vue de stimuler le télétravail et l'enseignement en ligne. Quasiment tous étendent gratuitement les packs data de deux à trois semaines, et certains vont jusqu'à y ajouter une portion de loisirs gratuite.

Proximus/Scarlet

Concrètement, les clients de Proximus ont jusqu'au 31 mars inclus la possibilité d'appeler à tout moment et de manière illimitée une ligne fixe en Belgique à partir d'une ligne fixe ou d'un GSM. Les clients peuvent en outre exploiter un volume de téléchargement illimité via leur connexion internet fixe à domicile.

Tous les clients résidentiels 'postpaid' recevront en outre une option data de 10 Go qu'ils pourront utiliser au cours de cette période. Pour ce qui est de l'internet mobile, Proximus ne facturera pas de frais de trafic data à ses clients mobiles à plans tarifaires professionnels en dehors de leur pack.

Les clients TV de Proximus auront un accès gratuit aux canaux Movies & Series, Studio 100 hits Pickx Live et ce, sur tous les écrans via la plate-forme Proximus Pickx.

Orange

Orange Belgium fait aussi un geste. L'opérateur va en effet proposer gratuitement à tous ses clients 'postpaid' résidentiels et professionnels 5 Go de volume de données mobiles. Les clients recevront davantage d'informations à ce sujet dans les prochains jours. Orange déclare enregistrer une forte hausse des appels mobiles.

Telenet/Base

L'opérateur télécom Telenet offre à ses clients un volume de données supplémentaire et davantage de loisirs gratuits. Les clients caractérisés par une limite de volume recevront tant pour leurs appareils fixes que mobiles un doublement de la quantité de données dont ils disposent actuellement, selon l'entreprise. Cela s'applique également aux clients de Telenet Business et de Base. Pour l'internet fixe à partir de lundi et pour le mobile à partir de mardi matin. Ces adaptations se poursuivront à coup sûr jusqu'au 3 avril inclus.

A partir de mardi, les clients Telenet pourront aussi bénéficier d'une série de films et de séries gratuits dans la TV-thèque et sur le canal 11. Il s'agit en l'occurrence d'un mix de programmes locaux et internationaux pour différents groupes-cibles. Le contenu sera complété encore dans les jours à venir.

