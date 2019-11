Le fournisseur IT ConXioN (Flandre Occidentale) renforce son management. Jelle Vervaeke y devient en effet COO, et Filip Van Tongel CCO.

Ces dix dernières années, Vervaeke était actif chez Realdolmen, où il assuma entre autres la fonction d'head of products & licensing. Avant cela, il travailla pour Fujitsu, Fujitsu Siemens et Cable & Wireless. Chez ConXioN, il sera responsable du fonctionnement quotidien de l'entreprise.

De son côté, Filip Van Tongel, qui est nommé Chief Commercial Officer, a précédemment été actif notamment chez Logos Consulting, Avanade, Keneos, Centric et Unit4.

"Notre entreprise en croissance rapide avait besoin d'un renfort pour sa structure et son fonctionnement quotidien", déclare le fondateur de ConXioN, Chris Debyser, qui partage le rôle de CEO avec Bart Hoste. "Avec l'arrivée de ces deux nouveaux managers, nous ciblons plus que jamais l'excellence opérationnelle et continuons de miser nettement sur l'extension des compétences de nos collaborateurs."

ConXioN existe depuis 22 ans et occupe aujourd'hui quelque quatre-vingts personnes. L'entreprise se focalise entre autres sur la mise en oeuvre et l'accompagnement de trajets de transformation numérique. Elle enregistre un chiffre d'affaires de quelque 20 millions d'euros. Elle est aussi partenaire de Proximus et Microsoft notamment.