Citymesh rachète le réseau Sigfox aux Pays-Bas et s'étend ainsi pour la première fois à l'étranger. Il y a deux ans, elle avait déjà mis la main sur le réseau belge d'Engie M2M.

Sigfox est une technologie réseautique, aussi appelée 0G, se focalisant sur l'IoT. Avec relativement peu de pylônes d'antennes, elle garantit une vaste couverture et peut interconnecter des millions d'objets. Contrairement à la 4G ou à la 5G, elle ne se concentre pas sur de grandes quantités de données, mais sur de petits signaux, genre 'track & trace', ou pour transmettre l'état d'un compteur d'eau.

Aux Pays-Bas, ce réseau est exploité par VolkerWessels Telecom, mais ces activités sont à présent reprises par Citymesh. VolkerWessels Telecom continuera cependant d'assumer le contrôle, la maintenance et l'extension du réseau.

Pour Citymesh, ce rachat représente une première étape sur le sol néerlandais, même si elle n'y sera pas seule. L'entreprise a en effet Cegeka comme actionnaire principal, lequel s'étend activement depuis des années déjà sur le marché néerlandais et en dehors.

'Nous apprendrons ainsi à connaître le marché télécom néerlandais, car en plus du réseau 0G, nous voulons aussi déployer chez nos voisins nos réseaux privés mobiles et nos autres solutions réseautiques belges. Voilà pourquoi il est certainement intéressant que nous fassions partie de la famille Cegeka, compte tenu de toute son expertise et de son expérience des applications complémentaires aux Pays-Bas. Nous nous renforçons ainsi mutuellement en matière de collecte de données, de connectivité et d'intelligence artificielle', déclare Mitch De Geest, CEO de Citymesh.

En 2021 déjà, Citymesh avait racheté le réseau belge Sigfox à Engie M2M. Il en résulte qu'aujourd'hui, l'entreprise suit plus de 300.000 compteurs d'eau de Waterlink à Anvers, mais aussi des activités comme le transport de sang du réseau hospitalier anversois (ZNA). L'ambition est d'offrir également ce genre de connectivité aux Pays-Bas.

